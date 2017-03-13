В Кирове очистили от снега более двух тысяч крыш

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В городе очистили от снега более двух тысяч крыш. Состояние кровель ежедневно проверяет муниципальный контроль. В один из рейдов сегодня отправилась и наша съемочная группа.Один человек на земле, двое на высоте. 34-й дом по улице Попова имеет скатную крышу. Эту кровлю рабочие очистят за пару часов. За сутки управляющая компания должна будет вывезти снег. За этим следят специалисты территориального управления.Проверка оказалась не безрезультатной. Выявлено нарушение техники безопасности. Рабочие трудятся на высоте без страховки.В Ленинском районе без малого семь сотен скатных крыш. Около трехсот требуют постоянного внимания. Отметим, далеко не все управляющие компании следят за крышами.Сотрудники администрации отметили, очистка кровель производится ежедневно.