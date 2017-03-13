В Кирове очистили от снега более двух тысяч крыш
Один человек на земле, двое на высоте. 34-й дом по улице Попова имеет скатную крышу. Эту кровлю рабочие очистят за пару часов. За сутки управляющая компания должна будет вывезти снег. За этим следят специалисты территориального управления.
ОЛЕГ ШУБИН, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА СОДЕРЖАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПО ЛЕНИНСКОМУ РАЙОНУ АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«После праздничных каникул мы обязательно ежедневно проверяем правила внешнего благоустройства. В том числе смотрим, и как чистятся дворовые территории, на данный момент мы проверяем, как производится очистка крыш».
Проверка оказалась не безрезультатной. Выявлено нарушение техники безопасности. Рабочие трудятся на высоте без страховки.
ОЛЕГ ШУБИН, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА СОДЕРЖАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПО ЛЕНИНСКОМУ РАЙОНУ АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
- Организация, которая обеспечивает скидывание снега с крыши - она должна в обязательном порядке предусмотреть все правила техники безопасности. В том числе и страховочные элементы.
- Сейчас будете управляющей компании делать замечание?
- Обязательно. Замечание уже сделано. Сейчас они его устраняют.
В Ленинском районе без малого семь сотен скатных крыш. Около трехсот требуют постоянного внимания. Отметим, далеко не все управляющие компании следят за крышами.
АРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Сегодня в Ленинском районе в ненормативном состоянии содержится 10-ть крыш. Они нуждаются в срочной очистке. Отметим, что за недобросовестное исполнение своих обязанностей одна управляющая компания уже была оштрафована».
Сотрудники администрации отметили, очистка кровель производится ежедневно.
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