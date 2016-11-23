Прорыв теплотрассы на улице Чернышевского

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На улице Чернышевского журчат ручьи, зеленее травка и всё это в середине зимы. Напоминает сюжет известной сказки. А в чём же на самом деле причина.Причем такую не зимнюю картину можно наблюдать с прошлого годаИ размер искусственного водоёма будет только увеличиваться. Вода продолжает прибыватьУже найдено место, где произошёл прорыв. Он находиться под проезжей частью. Сейчас идёт согласование с ГИБДД, ведь придётся ограничивать движение. И ещё один фактор влияет. При ремонте отключают тепло, а в выходные ждут морозы. Так что как только погода будет подходящей, дефект устранят.К слову это не единственная протечка. Только сегодня во всём городе единовременно устраняют дефекты на 17 участках теплотрассы.