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Новости / ЖКХ

Прорыв теплотрассы на улице Чернышевского

Сегодня, 10:18 | Просмотров: 123 | Автор: Алексей Алексеев | Версия для печати
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На улице Чернышевского журчат ручьи, зеленее травка и всё это в середине зимы. Напоминает сюжет известной сказки. А в чём же на самом деле причина.

Прорыв теплотрассы на улице Чернышевского АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«У 32 дома по улице Чернышевского произошло практически предновогоднее чудо. Разлилась вода, зазеленела трава, но это не проделки 12 месяцев, а банальная авария на теплотрассе».

Причем такую не зимнюю картину можно наблюдать с прошлого года

Прорыв теплотрассы на улице Чернышевского ГАЛИНА СМОЛЬНИКОВА, МЕСТНЫЙ ЖИТЕЛЬ:
«Это у нас появилось перед самым новым годом, слесаря приходили, поиспровляли, и вроде было воды немножко, а сейчас после нового года воды стало больше».

И размер искусственного водоёма будет только увеличиваться. Вода продолжает прибывать

Прорыв теплотрассы на улице Чернышевского ОЛЕГ ПРОХОРЕНКО, РУКОВОДИТЕЛЬ ПРЕСС-СЛУЖБЫ "КИРОВСКОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ КОМПАНИИ":
«Есть повреждение теплотрассы в трёх кварталах выше по улице Чернышевского на пересечении. Вода течёт по лоткам и здесь выходит на поверхность через тепловую камеру».
 
Уже найдено место, где произошёл прорыв. Он находиться под проезжей частью. Сейчас идёт согласование с ГИБДД, ведь придётся ограничивать движение. И ещё один фактор влияет. При ремонте отключают тепло, а в выходные ждут морозы. Так что как только погода будет подходящей, дефект устранят.

ОЛЕГ ПРОХОРЕНКО, РУКОВОДИТЕЛЬ ПРЕСС-СЛУЖБЫ "КИРОВСКОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ КОМПАНИИ":
«Все работы подготовительные будут произведены и нужно будет убрать кусок трубы, который повреждён и поменять его на новый. То есть никаких там неделю? Да вы что? Зимой нет недели, зимой есть часы. Чтобы охладить воду, слить её, заменить кусок, заполнить теплотрассу и дать тепло».

К слову это не единственная протечка. Только сегодня во всём городе единовременно устраняют дефекты на 17 участках теплотрассы.


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