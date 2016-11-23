Прорыв теплотрассы на улице Чернышевского
АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«У 32 дома по улице Чернышевского произошло практически предновогоднее чудо. Разлилась вода, зазеленела трава, но это не проделки 12 месяцев, а банальная авария на теплотрассе».
Причем такую не зимнюю картину можно наблюдать с прошлого года
ГАЛИНА СМОЛЬНИКОВА, МЕСТНЫЙ ЖИТЕЛЬ:
«Это у нас появилось перед самым новым годом, слесаря приходили, поиспровляли, и вроде было воды немножко, а сейчас после нового года воды стало больше».
И размер искусственного водоёма будет только увеличиваться. Вода продолжает прибывать
ОЛЕГ ПРОХОРЕНКО, РУКОВОДИТЕЛЬ ПРЕСС-СЛУЖБЫ "КИРОВСКОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ КОМПАНИИ":
«Есть повреждение теплотрассы в трёх кварталах выше по улице Чернышевского на пересечении. Вода течёт по лоткам и здесь выходит на поверхность через тепловую камеру».
Уже найдено место, где произошёл прорыв. Он находиться под проезжей частью. Сейчас идёт согласование с ГИБДД, ведь придётся ограничивать движение. И ещё один фактор влияет. При ремонте отключают тепло, а в выходные ждут морозы. Так что как только погода будет подходящей, дефект устранят.
ОЛЕГ ПРОХОРЕНКО, РУКОВОДИТЕЛЬ ПРЕСС-СЛУЖБЫ "КИРОВСКОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ КОМПАНИИ":
«Все работы подготовительные будут произведены и нужно будет убрать кусок трубы, который повреждён и поменять его на новый. То есть никаких там неделю? Да вы что? Зимой нет недели, зимой есть часы. Чтобы охладить воду, слить её, заменить кусок, заполнить теплотрассу и дать тепло».
К слову это не единственная протечка. Только сегодня во всём городе единовременно устраняют дефекты на 17 участках теплотрассы.
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