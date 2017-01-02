В Кирове ночью спилили опасный швеллер на улице Грибоедова

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Задачу по увеличению объёмов снеговывозки поставил перед подрядчиками глава администрации Кирова Илья Шульгин. В результате с начала января объём вывезенных снежных масс составил 69682 кубометра. Ежесуточно вывозилось от 6800 до 9000 кубометров снега.Как сообщили сегодня в Дирекции дорожного хозяйства, за минувшие сутки было вывезено 9313 кубометров снега. Наибольший объём у организации «КУУ-4» - 4700 кубометров снежных масс вывезено с Октябрьского проспекта, улиц Герцена, Московской, Солнечной.ИП Ложкин провёл снеговывозку с улиц Пятницкой и Мопра на участках от ул. К. Маркса до Октябрьского проспекта. ООО «Базис» вывозил снег с улиц Егоровской, Грибоедова, Студенческий проезд.Подрядчик «Кировское коммунальное хозяйство» осуществил вывоз снега с остановок общественного транспорта, пешеходных переходов и перекрёстков в Порошино и Талице. Вывоз снега с проезжей части, газонов, тротуаров, парковочных карманов провели на улицах Орджоникидзе, Стахановской, Крупской.«Гордормостстрой» очистил от снежных валов улицы Северное кольцо, Заводскую, Лепсе, пер. Химический, а также территорию у старого моста.Всего на дорогах работало 114 единиц техники и 88 рабочих.Добавим, что вчера вечером в группе «Содержание УДС» в мессенджере и.о. руководителя ДДХ Алексей Ишутинов сообщил о жалобах водителей по поводу того, что из дорожного полотна по улице Грибоедова выпирает обломок швеллера. В 22-30 специалистами ДДХ швеллер был спилен.