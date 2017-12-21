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Новости / ЖКХ

«Золотые парашюты» руководства Ленинской УК - повод для проверки

Сегодня, 10:00 | Просмотров: 156 | Версия для печати
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Илья Шульгин инициировал проверку в отношении УК Ленинского района. Вопросы у главы администрации Кирова вызвали «золотые парашюты», полученные руководством компании.

Напомним, что 21 декабря в ходе рейда по вопросам содержания дворовых территорий глава администрации города Илья Шульгин высказал серьезные претензии руководству управляющей компании Ленинского района в части организации, ведения и контроля работ на придомовых площадках.

Тогда же генеральному директору компании Николаю Мельникову, а также высшему руководящему звену УК Илья Шульгин предложил «подумать о том, чтобы продолжить работу в другом месте».

9 января топ-менеджеры компании (генеральный директор, исполнительный директор, главный бухгалтер) были уволены на основании статьи 278 Трудового кодекса РФ (по инициативе учредителя).

Однако, как выяснилось на днях, при увольнении эти руководители получили в общей сложности 2 миллиона рублей в качестве «золотых парашютов», в том числе гендиректор - около 1 миллиона рублей (6-кратный размер месячной заработной платы). Это вызвало жесткие вопросы у главы администрации Кирова: при существующем «минусовом» балансе компании, неудовлетворительном качестве обслуживания жилого фонда, при низком уровне зарплаты рядовых сотрудников (дворники, слесари в среднем получают 7-9 тысяч рублей в месяц) управленческий аппарат пользуется «золотыми парашютами» и тем самым сознательно усугубляет финансовую ситуацию компании.

- Мы получаем сотни жалоб от горожан на работу этой управляющей компании, ею не выполняются элементарные требования по содержанию жилфонда и дворовых территорий (несмотря на то, что жители оплачивают эти услуги) - и при этом высшие должностные лица компании не только не несут никакой ответственности, но еще и получают поистине золотые бонусы! - обратил внимание Илья Шульгин. - А затем эта финансовая нагрузка ложится на жителей же.

Глава администрации Кирова поручил своему заместителю Александру Ященко организовать служебную проверку финансовой деятельности УК Ленинского района, а также действий учредителя (АО «Автотранспортное предприятие», генеральный директор Николай Дубровин), подписавшего документы на выплату «золотых парашютов» без согласования с администрацией города Кирова. Что, по мнению Ильи Шульгина, является превышением должностных полномочий со стороны учредителя.

- Информация об этих фактах, о действиях руководства «Автотранспортного предприятия» будет направлена в правоохранительные органы, - подчеркнул Илья Шульгин. - Сейчас мы готовим необходимые документы. Я лично буду следить за ходом этого дела. В случае, если выплаты произведены неправомочно, средства должны быть возвращены в управляющую компанию.

Новому руководству УК Ленинского района указано на необходимость в кратчайшие сроки принять все необходимые меры для организации четкой работы компании и наведения порядка в финансовых вопросах и кадровой политике.

Кроме того, Илья Шульгин поручил всем своим заместителям в течение недели провести ревизию «кадровой» документации в каждом учреждении, на каждом предприятии, подведомственном администрации города, - на предмет условий, прописанных в трудовых контрактах их руководителей.

- Никаких «золотых парашютов», никаких «царских» преференций в трудовых договорах, контрактах быть не должно, - подчеркнул Илья Шульгин. - В конечном итоге это всё бюджетные деньги, и раздавать их в виде роскошных бонусов за то, что человек просто исполнял свои служебные обязанности (причем не всегда должным образом) - преступно.


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