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Новости / ЖКХ

Рейд по уборке снега

Сегодня, 17:52 | Просмотров: 156 | Автор: Иван Швецов | Версия для печати
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В Кирове сложно пройти даже по дворовым территориям в центре, где заранее было известно, что они будут проверяться.

Снежную кучу оставил трактор после уборки снега во дворе. Управляющая компания не успела прибрать дворовую территорию дома по адресу Октябрьский проспект, 60. Трактор продолжал работать и во время рейда, но под снегом - лёд, идти по которому опасно, никакими реагентами и песком он не посыпан, видимо времени на качественную приборку не хватило.

Рейд по уборке снегаИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Везде есть управляющие компании, количество дворников, по статистике, зашкаливает. А мы ни одного дворника не увидели. Давайте мы разберемся с этой ситуацией. Единственный двор, где дворник был, здесь, вот он в красной куртке ходит. Так здесь и прибрано лучше».

Если так прибираются дворы в центре Кирова, поблизости от Театральной площади, где о рейде было известно заранее, то какова ситуация во дворах, куда начальство и журналисты еще не заглядывали? С управляющими компаниями, которые плохо справляются со своей работой, разговор будет самый серьёзный. Например, недавно, после одного из таких рейдов в отставку отправился руководитель УК Ленинского района.

Рейд по уборке снегаЕЛЕНА КОВАЛЁВА, ГЛАВА ГОРОДА КИРОВА:
«Октябрьская управляющая компания не работает должным образом с теми территориями, на которых она работает. Будем с руководителями еще раз встречаться. И либо они будут работать, либо будут работать другие люди».

Рейд по уборке снегаИЛЬЯ ШУЛЬГИН, ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРОВА:
«Проехать можно, пройти нельзя. Понимаете, а у нас главный - это пешеход. Надо чтобы город был доступен для маломобильных граждан также, для колясочников, мам с колясками».
 
В ходе рейда были обнаружены и другие проблемы, связанные с точечной застройкой центра города. Строительство на улице Труда вызывает много вопросов у местных жителей. Кучи мусора, оставленные строителями, видны и под снегом.

ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Никакая стройка не должна вызывать такое неудовольствие жителей, что мусор вывозят во двор. Это безобразие».

По вопросу захламления дворовой территории строительным мусором в ближайшее время пройдет заседание с участием строителей, подрядчиков, собственников дома и представителей городской администрации.


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