Рейд по уборке снега
Снежную кучу оставил трактор после уборки снега во дворе. Управляющая компания не успела прибрать дворовую территорию дома по адресу Октябрьский проспект, 60. Трактор продолжал работать и во время рейда, но под снегом - лёд, идти по которому опасно, никакими реагентами и песком он не посыпан, видимо времени на качественную приборку не хватило.
ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Везде есть управляющие компании, количество дворников, по статистике, зашкаливает. А мы ни одного дворника не увидели. Давайте мы разберемся с этой ситуацией. Единственный двор, где дворник был, здесь, вот он в красной куртке ходит. Так здесь и прибрано лучше».
Если так прибираются дворы в центре Кирова, поблизости от Театральной площади, где о рейде было известно заранее, то какова ситуация во дворах, куда начальство и журналисты еще не заглядывали? С управляющими компаниями, которые плохо справляются со своей работой, разговор будет самый серьёзный. Например, недавно, после одного из таких рейдов в отставку отправился руководитель УК Ленинского района.
ЕЛЕНА КОВАЛЁВА, ГЛАВА ГОРОДА КИРОВА:
«Октябрьская управляющая компания не работает должным образом с теми территориями, на которых она работает. Будем с руководителями еще раз встречаться. И либо они будут работать, либо будут работать другие люди».
ИЛЬЯ ШУЛЬГИН, ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРОВА:
«Проехать можно, пройти нельзя. Понимаете, а у нас главный - это пешеход. Надо чтобы город был доступен для маломобильных граждан также, для колясочников, мам с колясками».
В ходе рейда были обнаружены и другие проблемы, связанные с точечной застройкой центра города. Строительство на улице Труда вызывает много вопросов у местных жителей. Кучи мусора, оставленные строителями, видны и под снегом.
ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Никакая стройка не должна вызывать такое неудовольствие жителей, что мусор вывозят во двор. Это безобразие».
По вопросу захламления дворовой территории строительным мусором в ближайшее время пройдет заседание с участием строителей, подрядчиков, собственников дома и представителей городской администрации.
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03.03.2015