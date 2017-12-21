Рейд по уборке снега

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В Кирове сложно пройти даже по дворовым территориям в центре, где заранее было известно, что они будут проверяться.Снежную кучу оставил трактор после уборки снега во дворе. Управляющая компания не успела прибрать дворовую территорию дома по адресу Октябрьский проспект, 60. Трактор продолжал работать и во время рейда, но под снегом - лёд, идти по которому опасно, никакими реагентами и песком он не посыпан, видимо времени на качественную приборку не хватило.Если так прибираются дворы в центре Кирова, поблизости от Театральной площади, где о рейде было известно заранее, то какова ситуация во дворах, куда начальство и журналисты еще не заглядывали? С управляющими компаниями, которые плохо справляются со своей работой, разговор будет самый серьёзный. Например, недавно, после одного из таких рейдов в отставку отправился руководитель УК Ленинского района.В ходе рейда были обнаружены и другие проблемы, связанные с точечной застройкой центра города. Строительство на улице Труда вызывает много вопросов у местных жителей. Кучи мусора, оставленные строителями, видны и под снегом.По вопросу захламления дворовой территории строительным мусором в ближайшее время пройдет заседание с участием строителей, подрядчиков, собственников дома и представителей городской администрации.