Стихийная свалка на улице Комсомольской под окнами жилого дома

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Жители дома на улице Комсомольской выкидывают мусор под окна, поскольку считают, что больше некуда, но представители властей с ними не согласны.Старая мебель, остатки еды, бутылки. Стихийная свалка на Комсомольской находится под окнами жилого дома. Как выяснилось, появилась она по вине самих жителей. Ранее на этом месте находилась контейнерная площадка.Надо было обходить четыре. В администрации Ленинского района нам подсказали, где находится ближайшая контейнерная площадка. Примерно 150 метров от этого места. Перенести ее пришлось из-за строительства путепровода в Чистых прудах.Предупредить жителей о переносе должны были управляющие компании. Отметим, что ограничение для движения спецтехники по улице Комсомольской будет снято не раньше марта.Представители властей отмечают, что путепровод - это стратегический объект для города. И кировчанам рекомендовано потерпеть до весны и не выкидывать мусор себе же под окна.