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Новости / ЖКХ

Стихийная свалка на улице Комсомольской под окнами жилого дома

Сегодня, 10:40 | Просмотров: 121 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
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Жители дома на улице Комсомольской выкидывают мусор под окна, поскольку считают, что больше некуда, но представители властей с ними не согласны.

Старая мебель, остатки еды, бутылки. Стихийная свалка на Комсомольской находится под окнами жилого дома. Как выяснилось, появилась она по вине самих жителей. Ранее на этом месте находилась контейнерная площадка.

Стихийная свалка на улице Комсомольской под окнами жилого домаАРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Не смотря на то, что баки исчезли, жители продолжают по старой памяти нести отходы сюда. Это и не удивительно. Мы обошли три соседних дома, ни одного мусорного контейнера нам найти не удалось».

Надо было обходить четыре. В администрации Ленинского района нам подсказали, где находится ближайшая контейнерная площадка. Примерно 150 метров от этого места. Перенести ее пришлось из-за строительства путепровода в Чистых прудах.

Стихийная свалка на улице Комсомольской под окнами жилого домаОЛЕГ ШУБИН, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА СОДЕРЖАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПО ЛЕНИНСКОМУ РАЙОНУ АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«Вынуждены были сделать временное ограничение движения по улице Комсомольской. В связи с тем, что спецтехника доехать не могла до контейнерной площадки, была создана комиссия, решением комиссии было перенести данную контейнерную площадку в близлежащие дворовые территории, куда есть доступ спецтехники для вывоза мусора».

Предупредить жителей о переносе должны были управляющие компании. Отметим, что ограничение для движения спецтехники по улице Комсомольской будет снято не раньше марта.

ОЛЕГ ШУБИН, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА СОДЕРЖАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПО ЛЕНИНСКОМУ РАЙОНУ АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«После первого марта, скорее всего, будет снова созываться очередная комиссия, в связи с тем, что будет построена какая-то часть моста, будет решаться уже целесообразность нахождения этой контейнерной площадки именно там, где она стояла. Не исключено, что будет принято решение о переносе контейнерной площадки в какое-то другое, более удобное место для местных жителей».

Представители властей отмечают, что путепровод - это стратегический объект для города. И кировчанам рекомендовано потерпеть до весны и не выкидывать мусор себе же под окна.


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