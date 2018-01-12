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Новости / ЖКХ

Кировским дорожникам напомнили о культуре работ

Сегодня, 10:51 | Просмотров: 123 | Версия для печати
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В течение суток 16-17 января на улицах города работало 124 единицы техники и более 100 рабочих. Общий объём снеговывозки составил 7605 кубометров. Снег вывозили с улиц Большева, Возрождения, Гайдара, Сормовской, Луганской, Дзержинского, Московской, Кольцова, Комсомольской, Герцена, Ленина, Горького, Октябрьского проспекта и других.

Дорожники расчистили от снега Хлебозаводской проезд и площадь Лепсе. По обращению ГИБДД провели расчистку и снеговывозку на ул. Производственной (от ул. Щорса до разворотного круга). МУП «Нововятич» провёл чистку ограждений через реки Татарка и Безымянка.

Вчера дорожники провели грейдирование и расширение улиц Герцена, Спасской, Горбачёва, Преображенской. Был вывезен снег от Центральной гостиницы.

На особом контроле у ДДХ остаются участки улиц Преображенская от переулка Энгельса до Казанской, Спасская от Дерендяева до Ленина, Горбачёва от К. Маркса до Урицкого.

Кроме того, вчера Дирекция дорожного хозяйства провела проверку жалобы, размещённой в соцсети. Жители дома на Преображенской, 113 написали, что около 5 часов утра у них под окнами «дорожники вываливают снег». В ДДХ разъяснили: в это время проводилась плановая снеговывозка. Однако из-за технической неисправности снег не смогли сразу переправить на полигон, и его пришлось «вернуть обратно». Вчера вечером снег был вывезен.

В связи с этим и.о. руководителя Дирекции дорожного хозяйства Алексей Ишутинов еще раз напомнил подрядчикам о необходимости соблюдать культуру производства работ:

- Коллеги, работаем чётко и слаженно. Недопустимо при уборке проезжей части оставлять снежные валы у бордюров, на парковках, у остановок, а тем более - сталкивать снег на тротуар. За этим будем следить строго.


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