Кировским дорожникам напомнили о культуре работ

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В течение суток 16-17 января на улицах города работало 124 единицы техники и более 100 рабочих. Общий объём снеговывозки составил 7605 кубометров. Снег вывозили с улиц Большева, Возрождения, Гайдара, Сормовской, Луганской, Дзержинского, Московской, Кольцова, Комсомольской, Герцена, Ленина, Горького, Октябрьского проспекта и других.Дорожники расчистили от снега Хлебозаводской проезд и площадь Лепсе. По обращению ГИБДД провели расчистку и снеговывозку на ул. Производственной (от ул. Щорса до разворотного круга). МУП «Нововятич» провёл чистку ограждений через реки Татарка и Безымянка.Вчера дорожники провели грейдирование и расширение улиц Герцена, Спасской, Горбачёва, Преображенской. Был вывезен снег от Центральной гостиницы.На особом контроле у ДДХ остаются участки улиц Преображенская от переулка Энгельса до Казанской, Спасская от Дерендяева до Ленина, Горбачёва от К. Маркса до Урицкого.Кроме того, вчера Дирекция дорожного хозяйства провела проверку жалобы, размещённой в соцсети. Жители дома на Преображенской, 113 написали, что около 5 часов утра у них под окнами «дорожники вываливают снег». В ДДХ разъяснили: в это время проводилась плановая снеговывозка. Однако из-за технической неисправности снег не смогли сразу переправить на полигон, и его пришлось «вернуть обратно». Вчера вечером снег был вывезен.В связи с этим и.о. руководителя Дирекции дорожного хозяйства Алексей Ишутинов еще раз напомнил подрядчикам о необходимости соблюдать культуру производства работ:- Коллеги, работаем чётко и слаженно. Недопустимо при уборке проезжей части оставлять снежные валы у бордюров, на парковках, у остановок, а тем более - сталкивать снег на тротуар. За этим будем следить строго.