Сугробы вносят коррективы в жизнь водителей и пешеходов

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Сугробы досаждают не только пешеходам. Из ограниченной видимости водители рискуют попасть в ДТП. Причем, самым проблемным остается центр города.Небольшие улицы в центре города загружены. При этом они далеко не всегда вовремя расчищаются от снега, а большие сугробы зачастую уменьшают размер проезжей части.Такое положение дел не только на Спасской. Недочеты можно увидеть на улицах Горбачева, Молодой гвардии и других.Отметим, что снежной каши на дорогах нет. Особых препятствий ни для машин, ни для пешеходов нет.