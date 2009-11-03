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Новости / ЖКХ

Сугробы вносят коррективы в жизнь водителей и пешеходов

Сегодня, 10:17 | Просмотров: 105 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
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Сугробы досаждают не только пешеходам. Из ограниченной видимости водители рискуют попасть в ДТП. Причем, самым проблемным остается центр города.

Небольшие улицы в центре города загружены. При этом они далеко не всегда вовремя расчищаются от снега, а большие сугробы зачастую уменьшают размер проезжей части.

Сугробы вносят коррективы в жизнь водителей и пешеходовАРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Спасская - это загруженная улица. Здесь много припаркованных автомобилей и достаточно. Плотное движение. Да еще и проезжая часть заужена минимум на метр. Водителям приходится либо выходить на дорогу, либо преодолевать это препятствие на своих двоих. А это сделать, будем говорить откровенно, очень и очень сложно».

Такое положение дел не только на Спасской. Недочеты можно увидеть на улицах Горбачева, Молодой гвардии и других.

АРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Большие сугробы и на улице свободы, снега здесь столько, что снежная куча местами с человеческий рост. И если на тротуаре снег вычищен до бордюра, то проезжая часть заужена более чем на метр».

Отметим, что снежной каши на дорогах нет. Особых препятствий ни для машин, ни для пешеходов нет.


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