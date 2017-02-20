О сугробах и «подснежниках»

Сегодня вновь в центре внимания была работа коммунальных служб и подрядчиков, отвечающих за уборку снега. В предстоящие выходные ожидаются снегопады, и до этого момента город должен быть максимально очищен от накопившихся снежных масс. Наш очередной рейд по улицам Кирова показал, что фронт работ остается огромный.
Где перезимовать. Этим вопросом некоторые автовладельцы не задаются. Их машины ждут теплого времени года прямо на дороге. Причем некоторые оставляют их на центральных улицах.
АРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Продукт чешского автопрома. Эта "Шкода" стоит здесь с начала зимы. Она не только мешает движению других автомобилей, но и затрудняет очистку улицы Карла Маркса от снега».
Такие "подснежники" можно встретить практически на любой улице. Этот автомобиль уже долгое время стоит на Орловской. Из-за него проезжая часть сужена практически на два метра. Образовался большой сугроб. Наследующей неделе синоптики предсказали сильные снегопады. Снежный вал только увеличится. ЕЛЕНА КОВАЛЕВА, ГЛАВА Г. КИРОВА:
«Какой объем работ, и какой период времени нам требуется, что бы привести город в порядок. Если мы не успеем до снегопада вывезти снег, который сегодня скопился, у нас ситуация выйдет из-под контроля».
В Кирове напряженная ситуация с вывозом снега. На планерке в горадминистрации глава города потребовала от коммунальщиков исправить эту ситуацию.
АРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Рассказать о проблемных местах, подснежниках и многом другом можно по телефону горячей линии или в социальных сетях. Последний вариант уже не раз доказывал свою эффективность».
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