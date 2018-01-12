В Кирове объявлена «снежная мобилизация»

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Ночью 22 января в Киров пришли сильные снегопады. В 01.00 в группе «Содержание УДС» в мессенджере и.о. руководителя Дирекции дорожного хозяйства Алексей Ишутинов призвал дорожников усилить работу по уборке снега с улиц, подметанию улично-дорожной сети.В ночную смену одновременно работало 52 единицы техники. Первоочередное внимание было уделено расчистке магистральных улиц: Воровского, Ленина, Октябрьского проспекта, Советской в Нововятском районе. Вручную очищался снег на пешеходных переходах и у остановок общественного транспорта. Общий объём вывезенных снежных масс за сутки 21-22 января составил 7754 кубометра.В 7-30 дорожникам поставили задачу вывести максимально возможное количество техники для ликвидации перемётов на дорожной сети.Подрядчик ИП Ложкин вывел на закреплённую территорию 4 трактора, 2 КДМ (комбинированных дорожных машины). МБУ «Нововятич» - 4 трактора, 1 фронтальный погрузчик, 1 КДМ, работающий на очистке автобусных маршрутов. ООО «Кировское коммунальное хозяйство» вывело 1 КДМ, 1 трактор МТЗ, 4 единицы техники на чистку грунтовых дорог, 5 единиц техники - на уборку тротуаров. В ООО «Базис» работают 2 трактора МТЗ, 1 КДМ. МУП «ЦКС» вывел 2 трактора на очистку и подсыпку тротуаров. КУУ-4 вывел 7 КДМ на проезжую часть, 6 единиц техники этого подрядчика работают на расчистке тротуаров, 3 единицы - по уличному смёту.Также в ручном режиме рабочие подрядных организаций расчищают уличные лестничные спуски, пешеходные переходы. КУУ-4 провёл расчистку подходов к путепроводу на ул. Воровского. ККХ ведёт работу на тротуарах в Талице и Порошино.Как подчеркнул сегодня глава администрации Кирова Илья Шульгин, все подрядные организации и управляющие компании мобилизованы на борьбу со снежными заносами. «Муниципальный контроль» в составе специалистов ДДХ, управления благоустройства и транспорта, территориальных управлений объезжает город в течение всего дня, информация оперативно доводится до подрядчиков через мессенджер.