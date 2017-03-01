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Электронная справочная система Кировской области обзавелась новой функцией - "Опасные крыши". Теперь кировчане перед выходом из дома могут выбрать путь, где над тротуарами точно нет сосулек. Только возможно ли это? Карту областного центра изучил Артем Макаров.Сначала это были снимки со спутника. Затем изображение было нанесено на электронную схему. Уже потом программисты вручную обводили дома, которые техника не заметила. Так получилась карта опасных крыш города. В Кирове их около трех тысяч.Опасными считаются скатные крыши. С них чаще всего падают снег и сосульки. Таких зданий в областном центре - 25 процентов от общего числа. Есть районы, где их концентрация очень велика.Карта с опасными крышами доступна всем пользователям. Не нужно авторизоваться, чтобы узнать, где в Кирове самые опасные крыши. Достаточно просто зайти на сайт и выбрать соответствующую вкладку.В скором времени дома, обведенные красным, обзаведутся дополнительной информацией. Разработчики отметят, какая управляющая компания обслуживает объект.