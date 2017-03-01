Электронная справочная система Кировской области обзавелась новой функцией - "Опасные крыши"
Сначала это были снимки со спутника. Затем изображение было нанесено на электронную схему. Уже потом программисты вручную обводили дома, которые техника не заметила. Так получилась карта опасных крыш города. В Кирове их около трех тысяч.
ИЛЬЯС УМАРОВ, РАЗРАБОТЧИК КАРТЫ "ОПАСНЫЕ КРЫШИ":
«Опасность представляют не только эти объекты, но и территория вокруг них, мы создали буферную зону вокруг них и нанесли их на карту. Буферная зона - это пять метров, вокруг каждого из объектов».
Опасными считаются скатные крыши. С них чаще всего падают снег и сосульки. Таких зданий в областном центре - 25 процентов от общего числа. Есть районы, где их концентрация очень велика.
АРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«В центре города очень много домов со скатными крышами. Здание университета на Театральной площади. Жилой дом по адресу Карла Либкнехта, 71. В число потенциально опасных вошло даже здание областного правительства. На геоинформационной системе все они обведены красным цветом».
gis.geokirov.ru
Карта с опасными крышами доступна всем пользователям. Не нужно авторизоваться, чтобы узнать, где в Кирове самые опасные крыши. Достаточно просто зайти на сайт и выбрать соответствующую вкладку.
ЮРИЙ ПАЛЮХ, МИНИСТР ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СВЯЗИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Это система не какого-то контроля или надзора. Это система будет иметь широкий круг пользователей, по нашему мнению, как простые граждане, так и управляющие компании, так и работники муниципалитетов, у которых будут вынесены дома, с которых необходимо начинать работы по расчистке крыши от снега».
В скором времени дома, обведенные красным, обзаведутся дополнительной информацией. Разработчики отметят, какая управляющая компания обслуживает объект.
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