ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня вторник

23 января 2018г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 56.4115
EURO: 69.0702
Погода в городе Кирове:
ночью:  -12...-10°C
утром:  -12...-10°C
Добавить в избранное
Новости / ЖКХ

Электронная справочная система Кировской области обзавелась новой функцией - "Опасные крыши"

Сегодня, 15:18 | Просмотров: 153 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
Поделиться новостью:
Электронная справочная система Кировской области обзавелась новой функцией - "Опасные крыши". Теперь кировчане перед выходом из дома могут выбрать путь, где над тротуарами точно нет сосулек. Только возможно ли это? Карту областного центра изучил Артем Макаров.

Сначала это были снимки со спутника. Затем изображение было нанесено на электронную схему. Уже потом программисты вручную обводили дома, которые техника не заметила. Так получилась карта опасных крыш города. В Кирове их около трех тысяч.

ИЛЬЯС УМАРОВ, РАЗРАБОТЧИК КАРТЫ "ОПАСНЫЕ КРЫШИ":
«Опасность представляют не только эти объекты, но и территория вокруг них, мы создали буферную зону вокруг них и нанесли их на карту. Буферная зона - это пять метров, вокруг каждого из объектов».

Опасными считаются скатные крыши. С них чаще всего падают снег и сосульки. Таких зданий в областном центре - 25 процентов от общего числа. Есть районы, где их концентрация очень велика.

Электронная справочная система Кировской области обзавелась новой функцией - "Опасные крыши"АРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«В центре города очень много домов со скатными крышами. Здание университета на Театральной площади. Жилой дом по адресу Карла Либкнехта, 71. В число потенциально опасных вошло даже здание областного правительства. На геоинформационной системе все они обведены красным цветом».

gis.geokirov.ru

Карта с опасными крышами доступна всем пользователям. Не нужно авторизоваться, чтобы узнать, где в Кирове самые опасные крыши. Достаточно просто зайти на сайт и выбрать соответствующую вкладку.

Электронная справочная система Кировской области обзавелась новой функцией - "Опасные крыши"ЮРИЙ ПАЛЮХ, МИНИСТР ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СВЯЗИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Это система не какого-то контроля или надзора. Это система будет иметь широкий круг пользователей, по нашему мнению, как простые граждане, так и управляющие компании, так и работники муниципалитетов, у которых будут вынесены дома, с которых необходимо начинать работы по расчистке крыши от снега».

В скором времени дома, обведенные красным, обзаведутся дополнительной информацией. Разработчики отметят, какая управляющая компания обслуживает объект.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

В кировские парки вернут скамейки

15:36 23.01.2018


В кировские парки вернут скамейки

На федеральных трассах продолжается уборка снега

15:18 23.01.2018


На федеральных трассах продолжается уборка снега

Констанин Селянин: "Задержание начальника УГИБДД не было для нас неожиданностью".

14:49 23.01.2018


Констанин Селянин: "Задержание начальника УГИБДД не было для нас неожиданностью".

СКР: начальнику УГИБДД по Кировской области предъявили обвинение по трем статьям УК РФ.

14:27 23.01.2018


СКР: начальнику УГИБДД по Кировской области предъявили обвинение по трем статьям УК РФ.

Ночью в Омутнинске мародеры хозяйничали в сгоревшем доме

12:48 23.01.2018


Ночью в Омутнинске мародеры хозяйничали в сгоревшем доме

В Пижанке инспекторы ДПС вынесли мужчину из горящего дома

12:40 23.01.2018


В Пижанке инспекторы ДПС вынесли мужчину из горящего дома

Появилось видео задержания начальника УГИБДД по Кировской области (ВИДЕО)

10:58 23.01.2018


Появилось видео задержания начальника УГИБДД по Кировской области (ВИДЕО)

Все новости

Вести. Кировская область

В Кирове прошел первый экзамен для юных горнолыжников

17:52 23.01.2018


В Кирове прошел первый экзамен для юных горнолыжников

Коммунальные службы и подрядчики не справляются с последствиями снегопадов

17:51 23.01.2018


Коммунальные службы и подрядчики не справляются с последствиями снегопадов

В Слободском в собственной квартире замерзает мать с тремя детьми

15:20 23.01.2018


В Слободском в собственной квартире замерзает мать с тремя детьми

Электронная справочная система Кировской области обзавелась новой функцией - "Опасные крыши"

15:18 23.01.2018


Электронная справочная система Кировской области обзавелась новой функцией - "Опасные крыши"

Турнир по шахматам в клубе "Вятская ладья"

12:08 23.01.2018


Турнир по шахматам в клубе "Вятская ладья"

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

Упавший с крыши снег чуть не оставил без тепла жилой дом

01.03.2017


Упавший с крыши снег чуть не оставил без тепла жилой дом

В Кирове следователи ищут очевидцев падения снега с крыши домов на двух женщин.

10.04.2015


В Кирове следователи ищут очевидцев падения снега с крыши домов на двух женщин.

Крыши некоторых зданий в областном центре по-прежнему остаются неочищенными

12.03.2015


Крыши некоторых зданий в областном центре по-прежнему остаются неочищенными

Огромные сосульки висят на крышах домов кировчан

10.01.2017


Огромные сосульки висят на крышах домов кировчан

В Кирове экстренно проверят все скатные крыши: на город надвигается циклон с мокрым снегом и метелями.

24.03.2015


В Кирове экстренно проверят все скатные крыши: на город надвигается циклон с мокрым снегом и метелями.

Сосульки

24.01.2013


Сосульки

Популярные новости

Руководство УМВД по Кировской области проведет служебную проверку в связи с задержанием начальника УГИБДД.

23.01.2018


Руководство УМВД по Кировской области проведет служебную проверку в связи с задержанием начальника УГИБДД.

МВД: начальник УГИБДД по Кировской области задержан на 48 часов в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве.

22.01.2018


МВД: начальник УГИБДД по Кировской области задержан на 48 часов в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве.

Прокуратура проведет проверку в связи с падением крана на жилой дом.

19.01.2018


Прокуратура проведет проверку в связи с падением крана на жилой дом.

Появилось видео задержания начальника УГИБДД по Кировской области (ВИДЕО)

23.01.2018


Появилось видео задержания начальника УГИБДД по Кировской области (ВИДЕО)

СРОЧНО! В Кирове на жилой дом упал строительный кран.

19.01.2018


СРОЧНО! В Кирове на жилой дом упал строительный кран.

Сотрудники ГИБДД устанавливают очевидцев ДТП в Зуевском районе.

18.01.2018


Сотрудники ГИБДД устанавливают очевидцев ДТП в Зуевском районе.

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх