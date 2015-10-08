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Новости / ЖКХ

На федеральных трассах продолжается уборка снега

Сегодня, 15:18 | Просмотров: 154 | Версия для печати
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Порядка 370 единиц техники направлено на расчистку снега на федеральных трассах Пермского края, Удмуртской Республики и Кировской области.

В Пермском крае, Удмуртской Республике и Кировской области не прекращаются осадки в виде снега, местами наблюдается метель и ветер с порывами до 18 м/с. В связи с обильными снегопадами ведется усиленный мониторинг дорожной обстановки. На всех трассах, подведомственных Упрдор «Прикамье», ведется патрульная очистка от снега и обработка проезжей части противогололедными материалами. Задействовано максимальное количество техники.

За минувшие сутки в Пермском крае очистка и обработка противогололедными материалами велась на автодорогах М-7 «Волга», подъезд к г. Пермь, Р-242 Пермь-Екатеринбург, Р-243 Кострома-Шарья-Киров-Пермь и А-151 Нытва Кудымкар. В работах задействовали 69 КДМ, 6 тракторов, 14 погрузчиков и 15 единиц прочей спецтехники. На дороги было рассыпано 484 тонны песко-соляной смеси.

В соседних Удмуртской Республике и Кировской области снегопад начинает набирать силу, ведется патрульная очистка дорог. В Удмуртской республике на подъезде к Ижевску задействовано 67 единиц спецтехники. В Кировской области на дорогу было выведено более 200 машин.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие сутки на этих территориях сохранится облачная погода, умеренный, местами сильный, снег, метель. Диспетчерская служба Управления и подрядные организации проводят мониторинг обстановки на дорогах – в круглосуточном режиме они анализируют дорожную ситуацию, в том числе с помощью 35 камер видеонаблюдения, налажено взаимодействие с ГИБДД.

На подъемах дополнительно организовано дежурство комбинированных дорожных машин и тягачей для буксировки тяжеловесных автомобилей. Основная задача – обеспечить безопасное и бесперебойное движение по автомобильным дорогам федерального значения во время снегопада.

Автовладельцев призывают быть предельно осторожными и внимательными при движении, соблюдать скоростной режим и дистанцию, не совершать опасных маневров, по возможности отказаться от поездок на дальние расстояния.

Для приема обращений о чрезвычайных ситуациях на дорогах работает телефон диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Прикамье» +7-932-331-79-94 или единый телефон службы спасения 112.
 
По информации ФКУ Упрдор "Прикамье"


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