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Новости / ЖКХ

В Слободском в собственной квартире замерзает мать с тремя детьми

Сегодня, 15:20 | Просмотров: 230 | Автор: Лариса Добриянова | Версия для печати
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В Слободском в собственной квартире замерзает мать с тремя детьми. Несколько месяцев температура в помещении не поднимается выше десяти градусов. Ремонт в доме не проводился, а управляющая компания соглашается только на регулировку электрического теплового котла, что не решает проблему.

Татьяна купила квартиру в этом доме 2 года назад. Летом женщину все устраивало, однако зимой выяснилось, что в здании серьезные проблемы с отоплением. Беременная третьим ребенком она все лето пыталась добиться от управляющей компании хотя бы промывки труб. Но ей ответили отказом. Вторая зима в холодной квартире стала настоящим испытанием для малыша.

В Слободском в собственной квартире замерзает мать с тремя детьмиТАТЬЯНА ЧЕГЛОКОВА, ЖИТЕЛЬ ДОМА №131 УЛ. СОВЕТСКАЯ:
«Два раза болел. В декабре, в январе бронхитом. Лечились долго очень. Пролечились, сейчас опять начинается. Мы уже дышим сами. Пришлось покупать ингалятор. За свой счет и дышим дома. Чтобы не расходилось у нас. Ребенка маленького моем здесь. В Ванну не таскаем, холодно. А больших, обогреватель в ванную ставлю, чтобы мыть».

Женщина возмущена тем, что управляющая компания ничего не может сделать, несмотря на то, что Татьяна исправно оплачивает счета за обслуживание дома. Тем не менее, долг за объектом перед управляющей компанией все-таки есть.

В Слободском в собственной квартире замерзает мать с тремя детьмиСЕРГЕЙ ТИМКИН, ДИРЕКТОР УК ДЕМЬЯНКА:
«Собственники многоквартирного дома, в соответствии с жилищным законодательством, обязаны оплачивать коммунальные платежи. В том числе за содержание и текущий ремонт. Накопленные денежные средства расходуются и на содержание и на выполнение ремонтных работ в доме. К сожалению, на лицевом счете дома баланс отрицательный. Составляет более трехсот тысяч рублей».

Проблема в том, что услуги управляющей компании не оплачивают соседи. Денег на ремонт здания в бюджете организации нет, а, следовательно, такие жильцы, как Татьяна и трое ее маленьких детей оказываются заложниками ситуации. Управляющая компания намерена вернуть деньги через суд, а помочь семье Татьяны может только в рамках бюджета - то есть регулировкой котла.


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