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В Слободском в собственной квартире замерзает мать с тремя детьми. Несколько месяцев температура в помещении не поднимается выше десяти градусов. Ремонт в доме не проводился, а управляющая компания соглашается только на регулировку электрического теплового котла, что не решает проблему.Татьяна купила квартиру в этом доме 2 года назад. Летом женщину все устраивало, однако зимой выяснилось, что в здании серьезные проблемы с отоплением. Беременная третьим ребенком она все лето пыталась добиться от управляющей компании хотя бы промывки труб. Но ей ответили отказом. Вторая зима в холодной квартире стала настоящим испытанием для малыша.Женщина возмущена тем, что управляющая компания ничего не может сделать, несмотря на то, что Татьяна исправно оплачивает счета за обслуживание дома. Тем не менее, долг за объектом перед управляющей компанией все-таки есть.Проблема в том, что услуги управляющей компании не оплачивают соседи. Денег на ремонт здания в бюджете организации нет, а, следовательно, такие жильцы, как Татьяна и трое ее маленьких детей оказываются заложниками ситуации. Управляющая компания намерена вернуть деньги через суд, а помочь семье Татьяны может только в рамках бюджета - то есть регулировкой котла.