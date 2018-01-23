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В Кирове на Украинской, 10 замерзает инвалид. Виной тому ужасное состояние квартиры и дома в целом, про который, судя по всему, управляющая компания просто забыла.Украинская 10. Дом в аварийном состоянии и подлежит сносу. Но как пояснили в городской администрации, очередь до расселения жильцов вряд ли дойдет раньше 2020 года. А люди там живут уже сейчас. И один собственников жилья инвалид, лишившийся ног в своей же квартире. От переохлаждения конечностей. Не удивительно. Температура в квартире всего на пару градусов выше, чем на улице. Разве, что ветер не дуетПомогают инвалиду соседи. Кто в магазин зайдёт, кто проведать забежит. А вот управляющая компания, по словам жильцов, про дом забылаНа дом признан аварийным, но это не освобождает от обязательств по текущему содержанию дома. Тем более что квитанции об оплате от управляющей компании ленинского района приходят без задержек. Но теплее инвалиду от этого станет, только если он сожжет их в печи. И то ненадолго.Судя по состоянию дома, который увидела наша съемочная группа, адрес Украинская 10 должен заинтересовать прокуратуру и органы соц. защиты.