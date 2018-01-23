В Кирове на Украинской, 10 замерзает инвалид
Украинская 10. Дом в аварийном состоянии и подлежит сносу. Но как пояснили в городской администрации, очередь до расселения жильцов вряд ли дойдет раньше 2020 года. А люди там живут уже сейчас. И один собственников жилья инвалид, лишившийся ног в своей же квартире. От переохлаждения конечностей. Не удивительно. Температура в квартире всего на пару градусов выше, чем на улице. Разве, что ветер не дует
ЮРИЙ КОЖЕМЯКИН, ИНВАЛИД:
«Печку, когда топишь, кирпичи падают с печки, печка не топится, вьюшка не работает».
Помогают инвалиду соседи. Кто в магазин зайдёт, кто проведать забежит. А вот управляющая компания, по словам жильцов, про дом забыла
- Вот видите содержание и ремонт. Какое содержание? Дворника нет, уборщицы никогда не бывало, что они содержат? Сантехнику всю сами ремонтируем.
На дом признан аварийным, но это не освобождает от обязательств по текущему содержанию дома. Тем более что квитанции об оплате от управляющей компании ленинского района приходят без задержек. Но теплее инвалиду от этого станет, только если он сожжет их в печи. И то ненадолго.
ЛЮДМИЛА МАЛКОВА, СОСЕДКА:
«У него пол в прихожей весь провалился, потому что без конца бежит вода, доски сгнили, застывает водопровод, замерзает».
Судя по состоянию дома, который увидела наша съемочная группа, адрес Украинская 10 должен заинтересовать прокуратуру и органы соц. защиты.
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