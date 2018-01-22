На улицах Кирова работает 82 единицы техники

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Работу дорожников отслеживают с помощью GPS-навигации. По информации Дирекции дорожного хозяйства г. Кирова, по данным на 15.00, на улицах города работает 82 единицы техники. Это комбинированные дорожные машины, тракторы МТЗ, самосвалы и КАМАЗы, грейдеры. Чтобы облегчить работу снегоуборочной техники, колонны проходят в сопровождении машин ДПС.На тротуарной сети задействованы мини-погрузчики и мини-трактора «Авант» и «Бобкет», а также ведётся ручная уборка снега и сбор мусора.Так, ООО «ККХ» вывел на работу три мобильных бригады по 5 человек, еще 20 рабочих распределено по участкам. МУП ЦКС для очистки лестниц, спусков и пешеходных переходов вывел 11 рабочих. У подрядчика ИП Ложкин в дневную смену работает 17 единиц техники, 10 дворников.ООО «Базис» отчитался: на улицах работает 11 дворников и одна дежурная машина КДМ. По мнению подрядчика, уборка непосредственно в период снегопада «не имеет смысла - через полчаса после прохода колонны колейность образуется вновь». В ДДХ такое объяснение не приняли, и сегодня в адрес данного подрядчика будет направлена претензия.Кроме того, руководитель ДДХ Алексей Ишутинов ещё раз подчеркнул: отчёт по выходу техники принимается только при наличии данных по навигации. В настоящее время, как показывает система GPS, техника работает на улицах Милицейской, К. Маркса, Комсомольской, Профсоюзной, Кочкиной, Уральской, Октябрьском проспекте, Уральской, Проезжей, в Порошино, Талице, Гнусино, Дымково, микрорайоне Красный Химик.Подрядчики проводят очистку улиц, грейдирование, подметание проезжей части, поджатие снежных валов. Вывоз снега будет производиться в ночную смену.