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Новости / ЖКХ

В Кирове убирают снег, забывая про тротуары

Сегодня, 15:46 | Просмотров: 108 | Версия для печати
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Сегодня ночью на борьбу с последствиями снегопада в Кирове было выведено 118 машин и 23 рабочих. Подрядчики чистили от снега и наледи как центральные улицы, так и второстепенные - Индустриальную, Конституции, переулок Школьный в Нововятском районе, улицы Сутырина, Кошевого, Макаренко, Вершининский переулок - на Филейке, микрорайоны Красный Химик, Вересники и другие.

За последние двое суток на проезжей части и тротуарах было распределено 557,5 тонны противогололедных материалов: - 68,8 тонны Бионорда и 488,7 - песко-соляной смеси.

И.о. руководителя Дирекции дорожного хозяйства Алексей Ишутинов сегодня  сообщил, что за прошедшие сутки с улиц города вывезено 6764,5 кубометра снега.

Вместе с тем, руководители всех территориальных управлений города указали на недостаточные темпы работ по очистке от снега остановочных площадок, тротуаров. Претензии, по их словам, есть ко всем подрядчикам.
Наиболее резкой критике подверглась компания «Базис»: тогда как другие подрядчики вчера днем вывели на улицы областного центра от 10 до 30 единиц техники, у «Базиса» на расчистке проезжей части работала только 1 комплексная дорожная машина. По этому поводу подрядчику направлена официальная претензия.

Глава администрации города Илья Шульгин также обратил внимание на то, что поступает много жалоб о несвоевременной очистке от снега из микрорайона Чистые пруды, который обслуживается тем же «Базисом». Недовольны как автомобилисты, так и пешеходы.

- Все подрядчики должны работать примерно в одном режиме, в одном графике. Тогда почему в этом микрорайоне сложилась такая ситуация? - обратился Илья Шульгин к руководству ДДХ, поручив оперативно разобраться в ситуации.  

Глава администрации пообещал в субботу лично объехать все «проблемные» территории областного центра.


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