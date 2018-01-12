В Кирове убирают снег, забывая про тротуары

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Сегодня ночью на борьбу с последствиями снегопада в Кирове было выведено 118 машин и 23 рабочих. Подрядчики чистили от снега и наледи как центральные улицы, так и второстепенные - Индустриальную, Конституции, переулок Школьный в Нововятском районе, улицы Сутырина, Кошевого, Макаренко, Вершининский переулок - на Филейке, микрорайоны Красный Химик, Вересники и другие.За последние двое суток на проезжей части и тротуарах было распределено 557,5 тонны противогололедных материалов: - 68,8 тонны Бионорда и 488,7 - песко-соляной смеси.И.о. руководителя Дирекции дорожного хозяйства Алексей Ишутинов сегодня сообщил, что за прошедшие сутки с улиц города вывезено 6764,5 кубометра снега.Вместе с тем, руководители всех территориальных управлений города указали на недостаточные темпы работ по очистке от снега остановочных площадок, тротуаров. Претензии, по их словам, есть ко всем подрядчикам.Наиболее резкой критике подверглась компания «Базис»: тогда как другие подрядчики вчера днем вывели на улицы областного центра от 10 до 30 единиц техники, у «Базиса» на расчистке проезжей части работала только 1 комплексная дорожная машина. По этому поводу подрядчику направлена официальная претензия.Глава администрации города Илья Шульгин также обратил внимание на то, что поступает много жалоб о несвоевременной очистке от снега из микрорайона Чистые пруды, который обслуживается тем же «Базисом». Недовольны как автомобилисты, так и пешеходы.- Все подрядчики должны работать примерно в одном режиме, в одном графике. Тогда почему в этом микрорайоне сложилась такая ситуация? - обратился Илья Шульгин к руководству ДДХ, поручив оперативно разобраться в ситуации.Глава администрации пообещал в субботу лично объехать все «проблемные» территории областного центра.