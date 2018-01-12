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Новости / ЖКХ

В Кирове дорожники приступили к расчистке «внетитульных» улиц

Сегодня, 12:12 | Просмотров: 148 | Версия для печати
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По информации Дирекции дорожного хозяйства г. Кирова, за сутки на улицах города работало 148 единиц техники: 87 - в дневную смену и 61 - в ночную.

Напомним, вчера на оперативном совещании глава администрации Илья Шульгин подверг жёсткой критике работу дорожников по очистке от снега улиц, не входящих в основной титул. Дорожникам было поручено составить список таких «проблемных» мест и незамедлительно приступить к работе на этих участках.

Как сообщили в ДДХ, 25 января подрядчики расчистили такие «внетитульные» улицы, как Лазурная, Апрельская, Славянская, М. Вершинина, Гоголя.
 
В Кирове дорожники приступили к расчистке «внетитульных» улиц 
 

Расширение проезжей части проводилось на дорогах мкр. Коминтерн и Чистые Пруды, пос. Новый, д. Олинцы, Козулинцы, Камешник, слободах Курочкины, Палкино, Леваши, п. Сидоровка.

Большое количество жалоб от кировчан поступало и на заваленные снегом территории кладбищ: чтобы почтить память родственников, людям приходилось пробираться по колено в снегу. Вчера МУП «Нововятич» провёл уборку снега на кладбищах Федяково, Орлы, Огородники, Красное.
 
АО «Гордормостстрой» организовал снеговывозку на путепроводах по ул. Московской, Воровского, Лепсе (от Ломоносова до Физкультурников). Кроме того, подрядчики вывозили снег с улиц Кошевого, Макаренко, Луганской, Мира (от Сормовской до Монтажников), Молодой Гвардии (от Дерендяева до К. Либкнехта), Деповской и других.        

Всего за сутки с улиц города вывезено 8000 кубометров снежных масс, распределено 200 тонн противогололёдных материалов.

Сегодня с утра подрядчики работают по очистке тротуаров на ул. Подгорная, Сурикова, Попова, Северной Набережной. Идёт расчистка дороги в слободе Корчёмкино, вывоз снега с ул. Порошинской.


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