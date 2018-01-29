ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня понедельник

29 января 2018г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 56.2908
EURO: 69.8513
Погода в городе Кирове:
ночью:  -13...-11°C
утром:  -13...-11°C
Добавить в избранное
Новости / ЖКХ

Уборка крыш детских садов

Сегодня, 12:08 | Просмотров: 116 | Автор: Лариса Добриянова | Версия для печати
Поделиться новостью:
Чиновники проверили, как очищаются крыши детских садов от снега. Плановая уборка прошла и в садике №67.

Подрядная организация начала уборку снега задолго до приезда представителей администрации. Чистка кровли в детском саду происходит на регулярной основе, как по периметру, так и по всей площади крыши. Поэтому появление представителей администрации не стало для руководства садика неприятным сюрпризом.

Уборка крыш детских садовАЛЕКСАНДР ПЕТРИЦКИЙ, НАЧАЛЬНИК ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«Нашим приказом определено, что руководитель, ежедневно осуществляет контроль состояния, как территории, так и кровли. По мере необходимости очистка кровли осуществляется. Со стороны департамента мы осуществляем объезд учреждений, ну и если где-то у нас имеются замечания, мы сообщаем об этом руководителю. И руководитель принимает меры».

Замечаний для руководства детского сада у начальника департамента образования не нашлось. Территория очищена, опасные места обозначены красной лентой, а подрядная организация своевременно чистит крышу. Не только здания детского сода, но и игровых веранд.

Уборка крыш детских садовОЛЬГА КОБЫЧЕВА, ЗАВЕДУЮЩАЯ ДЕТСКИМ САДОМ №67:
«Последнее время очень большие снегопады. Воспитатели, выходя на прогулку, в целях безопасности жизнедеятельности, смотрят на предмет того, возможно или нет, сход снега с веранды. Поэтому у нас частично веранды уже очищены от снега полностью, но работа продолжается. По финансам, сколько у нас в смете заложено на сегодняшний день мы заложили пока 14 тысяч. Посмотрим, если нам будет чего-то не хватать, будем двигать эти денежки».

В Кирове на сегодняшний день работает 136 детских садов. В соответствии с приказами городской администрации все они должны своевременно очищать кровли и обеспечивать безопасность детей, на территории учреждений. Проверки администрации проходят на постоянной основе.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

Трое кировчан примут участие в Зимней Олимпиаде-2018.

19:22 29.01.2018


Трое кировчан примут участие в Зимней Олимпиаде-2018.

С 1 февраля в Кировской области будет увеличена ежемесячная денежная выплата федеральным льготникам.

14:17 29.01.2018


С 1 февраля в Кировской области будет увеличена ежемесячная денежная выплата федеральным льготникам.

В Кирове перед судом предстанут пятеро наркоторговцев.

14:12 29.01.2018


В Кирове перед судом предстанут пятеро наркоторговцев.

Болельщиков, планирующих посетить матчи ЧМ по футболу, предупредили о возможном появлении фальшивых банкоматов.

13:40 29.01.2018


Болельщиков, планирующих посетить матчи ЧМ по футболу, предупредили о возможном появлении фальшивых банкоматов.

В поселке Рудничном врач-педиатр выйдет на полный рабочий день с 1 февраля.

12:53 29.01.2018


В поселке Рудничном врач-педиатр выйдет на полный рабочий день с 1 февраля.

В Кирове продолжаются кражи имущества, оставленного в подъездах домов.

9:52 29.01.2018


В Кирове продолжаются кражи имущества, оставленного в подъездах домов.

Жительница Кирово-Чепецка столкнулась с мошенничеством при покупке авиабилетов.

9:45 29.01.2018


Жительница Кирово-Чепецка столкнулась с мошенничеством при покупке авиабилетов.

Все новости

Вести. Кировская область

Первенство по биатлону в Перекопе

17:52 29.01.2018


Первенство по биатлону в Перекопе

Презентация альбома к 170-летию Виктора Васнецова

17:50 29.01.2018


Презентация альбома к 170-летию Виктора Васнецова

Собрание по ЕГЭ

15:19 29.01.2018


Собрание по ЕГЭ

Кировчане жалуются на нерегулярную работу общественного транспорта по вечерам

15:15 29.01.2018


Кировчане жалуются на нерегулярную работу общественного транспорта по вечерам

В Кирове состоялся ежегодный студенческий бал

12:17 29.01.2018


В Кирове состоялся ежегодный студенческий бал

Все новости

Реклама

Реклама

Вместе Киров

Похожие новости:

Проверка крыш

24.11.2015


Проверка крыш

Из-за ЧП с падением снежных глыб глава департамента образования администрации г. Кирова отправлен в отставку.

10.03.2015


Из-за ЧП с падением снежных глыб глава департамента образования администрации г. Кирова отправлен в отставку.

В Кирове началась активная борьба с сосульками и наледью на крышах

14.12.2017


В Кирове началась активная борьба с сосульками и наледью на крышах

В Кирове началась проверка крыш

13.08.2015


В Кирове началась проверка крыш

В Кирове стартовал месячник по очистке крыш от снега и льда

15.02.2017


В Кирове стартовал месячник по очистке крыш от снега и льда

Снегопады изменили график работы управляющих компаний

18.11.2016


Снегопады изменили график работы управляющих компаний

Популярные новости

Руководство УМВД по Кировской области проведет служебную проверку в связи с задержанием начальника УГИБДД.

23.01.2018


Руководство УМВД по Кировской области проведет служебную проверку в связи с задержанием начальника УГИБДД.

МВД: начальник УГИБДД по Кировской области задержан на 48 часов в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве.

22.01.2018


МВД: начальник УГИБДД по Кировской области задержан на 48 часов в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве.

Прокуратура проведет проверку в связи с падением крана на жилой дом.

19.01.2018


Прокуратура проведет проверку в связи с падением крана на жилой дом.

Появилось видео задержания начальника УГИБДД по Кировской области (ВИДЕО)

23.01.2018


Появилось видео задержания начальника УГИБДД по Кировской области (ВИДЕО)

СРОЧНО! В Кирове на жилой дом упал строительный кран.

19.01.2018


СРОЧНО! В Кирове на жилой дом упал строительный кран.

Сотрудники ГИБДД устанавливают очевидцев ДТП в Зуевском районе.

18.01.2018


Сотрудники ГИБДД устанавливают очевидцев ДТП в Зуевском районе.

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх