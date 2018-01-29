Уборка крыш детских садов
Подрядная организация начала уборку снега задолго до приезда представителей администрации. Чистка кровли в детском саду происходит на регулярной основе, как по периметру, так и по всей площади крыши. Поэтому появление представителей администрации не стало для руководства садика неприятным сюрпризом.
АЛЕКСАНДР ПЕТРИЦКИЙ, НАЧАЛЬНИК ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«Нашим приказом определено, что руководитель, ежедневно осуществляет контроль состояния, как территории, так и кровли. По мере необходимости очистка кровли осуществляется. Со стороны департамента мы осуществляем объезд учреждений, ну и если где-то у нас имеются замечания, мы сообщаем об этом руководителю. И руководитель принимает меры».
Замечаний для руководства детского сада у начальника департамента образования не нашлось. Территория очищена, опасные места обозначены красной лентой, а подрядная организация своевременно чистит крышу. Не только здания детского сода, но и игровых веранд.
ОЛЬГА КОБЫЧЕВА, ЗАВЕДУЮЩАЯ ДЕТСКИМ САДОМ №67:
«Последнее время очень большие снегопады. Воспитатели, выходя на прогулку, в целях безопасности жизнедеятельности, смотрят на предмет того, возможно или нет, сход снега с веранды. Поэтому у нас частично веранды уже очищены от снега полностью, но работа продолжается. По финансам, сколько у нас в смете заложено на сегодняшний день мы заложили пока 14 тысяч. Посмотрим, если нам будет чего-то не хватать, будем двигать эти денежки».
В Кирове на сегодняшний день работает 136 детских садов. В соответствии с приказами городской администрации все они должны своевременно очищать кровли и обеспечивать безопасность детей, на территории учреждений. Проверки администрации проходят на постоянной основе.
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