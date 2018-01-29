Уборка крыш детских садов

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Чиновники проверили, как очищаются крыши детских садов от снега. Плановая уборка прошла и в садике №67.Подрядная организация начала уборку снега задолго до приезда представителей администрации. Чистка кровли в детском саду происходит на регулярной основе, как по периметру, так и по всей площади крыши. Поэтому появление представителей администрации не стало для руководства садика неприятным сюрпризом.Замечаний для руководства детского сада у начальника департамента образования не нашлось. Территория очищена, опасные места обозначены красной лентой, а подрядная организация своевременно чистит крышу. Не только здания детского сода, но и игровых веранд.В Кирове на сегодняшний день работает 136 детских садов. В соответствии с приказами городской администрации все они должны своевременно очищать кровли и обеспечивать безопасность детей, на территории учреждений. Проверки администрации проходят на постоянной основе.