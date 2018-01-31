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Новости / ЖКХ

Коммунальщикам напомнят адреса, неочищенные от снега

Сегодня, 10:02 | Просмотров: 72 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
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О чем забыли коммунальщики и дорожные службы, напомнят общественники. В Кирове начала работу горячая линия "Забытая улица". Активисты принимают жалобы жителей территорий, которые не чистят от снега.

- Вот на той неделе были снегопады. Чистили, ездили, вон разгребали же, видите?

С тех пор спецтехники на этой улице не видели. А снег, тем временем, продолжает идти. Водитель Сергей Назаров по Красноармейской проезжает часто. Благо, автомобиль позволяет.

- Проехать-то возможно?
- На такой машине можно.
- А на легковушках?
- Тоже ездят, но не так как хотелось бы. Наверное, хотят лучше ездить.

В окрестных дворах снег очищается регулярно, за это отвечает управляющая компания. Сама улица Красноармейская - зона ответственности одной из подрядных организаций городского спецавтохозяйства.

- Чаще бывает она заметена, припарковаться невозможно.

О таких улицах теперь можно сообщить в общественную палату. Свою работу начала горячая линия "Забытая дорога".

Коммунальщикам напомнят адреса, неочищенные от снегаАРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Густонаселенный спальный район, по этой дороге каждую минуту проезжает порядка десятка автомобилей. Когда начала свою работу горячая линия на улицу красноармейскую было много жалоб. Люди жалуются на то, что здесь редко появляется спецтехника. Колейность - тому доказательство. Снег убирается не так часто, как хотелось бы».

За первые несколько часов работы на горячую линию пришли жалобы на пять улиц. Среди них есть такие, которые не убирались всю зиму.

Коммунальщикам напомнят адреса, неочищенные от снегаКОНСТАНТИН СИТЧИХИН, ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Посыл этой горячей линии - это найти те улицы, которые не содержатся в зимний период времени, либо не находятся в контрактах. Нет контракта по содержанию улично-дорожной сети. Это такие улицы, как Современная, Улица Агрономическая».

Горячая линия общественной палаты работает с 9-ти утра до 6-ти вечера. Члены общественной палаты обещают, что все обращения будут переданы властям, а так же взяты на контроль активистами.


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