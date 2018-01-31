Коммунальщикам напомнят адреса, неочищенные от снега

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О чем забыли коммунальщики и дорожные службы, напомнят общественники. В Кирове начала работу горячая линия "Забытая улица". Активисты принимают жалобы жителей территорий, которые не чистят от снега.С тех пор спецтехники на этой улице не видели. А снег, тем временем, продолжает идти. Водитель Сергей Назаров по Красноармейской проезжает часто. Благо, автомобиль позволяет.В окрестных дворах снег очищается регулярно, за это отвечает управляющая компания. Сама улица Красноармейская - зона ответственности одной из подрядных организаций городского спецавтохозяйства.О таких улицах теперь можно сообщить в общественную палату. Свою работу начала горячая линия "Забытая дорога".За первые несколько часов работы на горячую линию пришли жалобы на пять улиц. Среди них есть такие, которые не убирались всю зиму.Горячая линия общественной палаты работает с 9-ти утра до 6-ти вечера. Члены общественной палаты обещают, что все обращения будут переданы властям, а так же взяты на контроль активистами.