ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня среда

31 января 2018г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 56.1840
EURO: 69.9322
Погода в городе Кирове:
ночью:  -20...-18°C
утром:  -20...-18°C
Добавить в избранное
Новости / ЖКХ

Контроль за очисткой крыш от снега

Сегодня, 11:45 | Просмотров: 139 | Автор: Валентина Палкина | Версия для печати
Поделиться новостью:
В Кирове продолжается борьба со снегом. С начала сезона коммунальщики очистили более четырех тысяч семисот крыш. Как ведутся работы, регулярно проверяет «Муниципальный контроль». Так, накануне в центре внимания оказались работы в доме на Карла Маркса, 5.

За день рабочие успевают очистить до десятка крыш. На такие небольшие дома требуется около двух часов. Закончив на Карла Маркса, бригады переедут на улицу Ленина. Причем, в подрядной организации следят и за последующей уборкой сброшенных снежных масс.

Контроль за очисткой крыш от снегаДАРЬЯ СТОЛБОВА, РУКОВОДИТЕЛЬ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ:
«Стараемся сразу договариваться с УК, чтобы по возможности нам выделяли трактор, который убирал бы сразу снег, если такой возможности нет, убираем снег своими силами, чтобы жильцам сразу же можно было пройти к подъездам».

Всего за январь в Кирове почищено больше тысячи семисот кровель. И эти работы находятся на контроле горадминистрации. Особое внимание в этом сезоне уделено очистке выступающих частей зданий - свесов, эркеров, козырьков.

Контроль за очисткой крыш от снегаЕВГЕНИЙ КАРАЧЕВ, ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ УПРАВЛЕНИЯ ЖКХ АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«Систематически составляются протоколы для административной комиссии на те управляющие компании, которые проводят некачественную уборку, либо что-то не доделывают, а в целом УК достаточно хорошо справляются с этой задачей в этом году, особых сильных нареканий нет».

Вместе с тем, одной из управляющих компаний за неочищенные крыши уже вынесен штраф в 100 тысяч рублей. Специалисты управления ЖКХ выезжают на место и по жалобам горожан. Сообщить о недочетах в работе обслуживающих организаций кировчане могут в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефонам 64-00-00 или 48-00-00.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Рабочие места

Последние новости

В МВД и СКР опровергли сообщения о возбуждении уголовного дела в отношении заместителя начальника УГИБДД по Кировской области.

14:46 31.01.2018


В МВД и СКР опровергли сообщения о возбуждении уголовного дела в отношении заместителя начальника УГИБДД по Кировской…

Ледолазы из Кирова завоевали пять медалей этапа Кубка мира по ледолазанию.

14:24 31.01.2018


Ледолазы из Кирова завоевали пять медалей этапа Кубка мира по ледолазанию.

Кировские лыжники завоевали медали окружного чемпионата.

14:19 31.01.2018


Кировские лыжники завоевали медали окружного чемпионата.

Кировская конькобежка с триумфом выступила на международных стартах.

14:12 31.01.2018


Кировская конькобежка с триумфом выступила на международных стартах.

В Кировской области можно будет наблюдать полное лунное затмение.

12:43 31.01.2018


В Кировской области можно будет наблюдать полное лунное затмение.

В Белой Холунице на берегу реки нашли скелетированное тело.

12:33 31.01.2018


В Белой Холунице на берегу реки нашли скелетированное тело.

В Нолинске поймали 19-летнего молодого человека, обворовавшего магазин.

12:15 31.01.2018


В Нолинске поймали 19-летнего молодого человека, обворовавшего магазин.

Все новости

Вести. Кировская область

В детской филармонии открылась ярмарка, на которой ничего нельзя купить

17:58 31.01.2018


В детской филармонии открылась ярмарка, на которой ничего нельзя купить

Продолжение истории с многодетной матерью из Слободского, замерзающей в холодной квартире

17:56 31.01.2018


Продолжение истории с многодетной матерью из Слободского, замерзающей в холодной квартире

Слобожанин Матвей Жуков стал победителем всероссийского конкурса сочинений

11:53 31.01.2018


Слобожанин Матвей Жуков стал победителем всероссийского конкурса сочинений

Кировские студенты разработали оборудование для производства сыра

11:47 31.01.2018


Кировские студенты разработали оборудование для производства сыра

Контроль за очисткой крыш от снега

11:45 31.01.2018


Контроль за очисткой крыш от снега

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

В Кирове ужесточается контроль за очисткой крыш

01.03.2017


В Кирове ужесточается контроль за очисткой крыш

В Кирове очистили от снега более двух тысяч крыш

10.01.2018


В Кирове очистили от снега более двух тысяч крыш

Итоги очистки крыш от снега

31.01.2017


Итоги очистки крыш от снега

В Кирове стартовал месячник по очистке крыш от снега и льда

15.02.2017


В Кирове стартовал месячник по очистке крыш от снега и льда

Управляющие компании не смогли за выходные убрать снег со скатных крыш

13.03.2017


Управляющие компании не смогли за выходные убрать снег со скатных крыш

В Кирове усилят контроль за очисткой крыш

02.02.2017


В Кирове усилят контроль за очисткой крыш

Популярные новости

Руководство УМВД по Кировской области проведет служебную проверку в связи с задержанием начальника УГИБДД.

23.01.2018


Руководство УМВД по Кировской области проведет служебную проверку в связи с задержанием начальника УГИБДД.

МВД: начальник УГИБДД по Кировской области задержан на 48 часов в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве.

22.01.2018


МВД: начальник УГИБДД по Кировской области задержан на 48 часов в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве.

Прокуратура проведет проверку в связи с падением крана на жилой дом.

19.01.2018


Прокуратура проведет проверку в связи с падением крана на жилой дом.

Появилось видео задержания начальника УГИБДД по Кировской области (ВИДЕО)

23.01.2018


Появилось видео задержания начальника УГИБДД по Кировской области (ВИДЕО)

СРОЧНО! В Кирове на жилой дом упал строительный кран.

19.01.2018


СРОЧНО! В Кирове на жилой дом упал строительный кран.

В Кирове 22-летний молодой человек утопил в ванне свою подругу (ВИДЕО).

30.01.2018


В Кирове 22-летний молодой человек утопил в ванне свою подругу (ВИДЕО).

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх