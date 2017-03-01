Контроль за очисткой крыш от снега
За день рабочие успевают очистить до десятка крыш. На такие небольшие дома требуется около двух часов. Закончив на Карла Маркса, бригады переедут на улицу Ленина. Причем, в подрядной организации следят и за последующей уборкой сброшенных снежных масс.
ДАРЬЯ СТОЛБОВА, РУКОВОДИТЕЛЬ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ:
«Стараемся сразу договариваться с УК, чтобы по возможности нам выделяли трактор, который убирал бы сразу снег, если такой возможности нет, убираем снег своими силами, чтобы жильцам сразу же можно было пройти к подъездам».
Всего за январь в Кирове почищено больше тысячи семисот кровель. И эти работы находятся на контроле горадминистрации. Особое внимание в этом сезоне уделено очистке выступающих частей зданий - свесов, эркеров, козырьков.
ЕВГЕНИЙ КАРАЧЕВ, ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ УПРАВЛЕНИЯ ЖКХ АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«Систематически составляются протоколы для административной комиссии на те управляющие компании, которые проводят некачественную уборку, либо что-то не доделывают, а в целом УК достаточно хорошо справляются с этой задачей в этом году, особых сильных нареканий нет».
Вместе с тем, одной из управляющих компаний за неочищенные крыши уже вынесен штраф в 100 тысяч рублей. Специалисты управления ЖКХ выезжают на место и по жалобам горожан. Сообщить о недочетах в работе обслуживающих организаций кировчане могут в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефонам 64-00-00 или 48-00-00.
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