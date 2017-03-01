Контроль за очисткой крыш от снега

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В Кирове продолжается борьба со снегом. С начала сезона коммунальщики очистили более четырех тысяч семисот крыш. Как ведутся работы, регулярно проверяет «Муниципальный контроль». Так, накануне в центре внимания оказались работы в доме на Карла Маркса, 5.За день рабочие успевают очистить до десятка крыш. На такие небольшие дома требуется около двух часов. Закончив на Карла Маркса, бригады переедут на улицу Ленина. Причем, в подрядной организации следят и за последующей уборкой сброшенных снежных масс.Всего за январь в Кирове почищено больше тысячи семисот кровель. И эти работы находятся на контроле горадминистрации. Особое внимание в этом сезоне уделено очистке выступающих частей зданий - свесов, эркеров, козырьков.Вместе с тем, одной из управляющих компаний за неочищенные крыши уже вынесен штраф в 100 тысяч рублей. Специалисты управления ЖКХ выезжают на место и по жалобам горожан. Сообщить о недочетах в работе обслуживающих организаций кировчане могут в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефонам 64-00-00 или 48-00-00.