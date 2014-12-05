Представители горадминистрации недовольны работой подрядчиков по очистке от снега

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Цифры хорошие, а результат не очень. За вчерашние сутки на улицы города выехали более сотни единиц спецтехники. Проезжая часть очищена на 73%, тротуары - на 96. Этого недостаточно, считают представители горадминистрации. Жители продолжают жаловаться на участки, до которых коммунальщики так и не добрались.Этого участка дороги на картах нет. Но движение здесь оживленное. Каждую минуту проезжают около пяти автомобилей. В основном - это жители окрестных домов.Иногда автомобили застревают. Движение парализуется, водителям приходится делать большой крюк. Как выяснилось, эта дорога не чистили всю зиму.Ежедневно коммунальщики должны вывозить 9 тысяч кубометров снега. Представители горадминистрации недовольны работой подрядчиков. Отметим, за прошедшие три дня с улиц города вывезли свыше 19 тысяч кубометров. Дорожные службы взялись за уборку улиц, не включенных в титульный список - это улицы Современная, Пагинская и Липецкая.