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Новости / ЖКХ

Представители горадминистрации недовольны работой подрядчиков по очистке от снега

Сегодня, 10:20 | Просмотров: 62 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
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Цифры хорошие, а результат не очень. За вчерашние сутки на улицы города выехали более сотни единиц спецтехники. Проезжая часть очищена на 73%, тротуары - на 96. Этого недостаточно, считают представители горадминистрации. Жители продолжают жаловаться на участки, до которых коммунальщики так и не добрались.

Этого участка дороги на картах нет. Но движение здесь оживленное. Каждую минуту проезжают около пяти автомобилей. В основном - это жители окрестных домов.

Представители горадминистрации недовольны работой подрядчиков по очистке от снегаАРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Участок улицы Сурикова, от Комсомольской до Щорса. Здесь видно не вооруженным взглядом, снег не убирали очень давно. Колея такая, что многие автомобили задевают сугроб дном».

Иногда автомобили застревают. Движение парализуется, водителям приходится делать большой крюк. Как выяснилось, эта дорога не чистили всю зиму.

- Не видела ни разу, сколько здесь живу, что бы эту улицу чистили.

Ежедневно коммунальщики должны вывозить 9 тысяч кубометров снега. Представители горадминистрации недовольны работой подрядчиков. Отметим, за прошедшие три дня с улиц города вывезли свыше 19 тысяч кубометров. Дорожные службы взялись за уборку улиц, не включенных в титульный список - это улицы Современная, Пагинская и Липецкая.


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