Контроль за уборкой снега на остановках общественного транспорта
Есть в Кирове такая особенность: если выпал снег, то не уберут. А если уберут, то не вывезут, а если вывезут, то не весь или не туда. Кажется, за долгие годы уже можно было бы и привыкнуть, но то обстоятельство, что по снежным завалам приходится передвигаться на своих двоих, эту тему не делает менее актуальной. И власти с подрядчиками борются с проблемой. Совещания проводят, штрафы накладывают. Уже и современные технологии контроля применяют. А нет , нет и город опять по колено в сугробах. Кстати о технологиях. В этот раз "муниципальный контроль" отрабатывал тему неочищенных остановок. Именно эту на Милицейской выбрали не случайно. Жаловались на неё активно. В социальных сетях. Их сейчас мониторят. Но и по старинке о проблемах сообщать все ещё можно
ДМИТРИЙ ПЕЧЁНКИН, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ТРАНСПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ КИРОВА:
АЛЕКСЕЙ ИШУТИНОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ДИРЕКЦИИ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА:
АЛЕКСЕЙ ИШУТИНОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ДИРЕКЦИИ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА:
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