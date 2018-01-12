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Новости / ЖКХ

Контроль за уборкой снега на остановках общественного транспорта

Сегодня, 12:03 | Просмотров: 104 | Автор: Алексей Алексеев | Версия для печати
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Муниципальный контроль проверил, как убран снег на остановках общественного транспорта.

Есть в Кирове такая особенность: если выпал снег, то не уберут. А если уберут, то не вывезут, а если вывезут, то не весь или не туда. Кажется, за долгие годы уже можно было бы и привыкнуть, но то обстоятельство, что по снежным завалам приходится передвигаться на своих двоих, эту тему не делает менее актуальной. И власти с подрядчиками борются с проблемой. Совещания проводят, штрафы накладывают. Уже и современные технологии контроля применяют. А нет , нет и город опять по колено в сугробах. Кстати о технологиях. В этот раз "муниципальный контроль" отрабатывал тему неочищенных остановок. Именно эту на Милицейской выбрали не случайно. Жаловались на неё активно. В социальных сетях. Их сейчас мониторят. Но и по старинке о проблемах сообщать все ещё можно

Контроль за уборкой снега на остановках общественного транспортаДМИТРИЙ ПЕЧЁНКИН, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ТРАНСПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ КИРОВА:
«Обращения по некачественному содержанию остановок можно направлять телефон диспетчерской службы дирекции дорожного хозяйства 41-59-50. Замечания учитываются и отрабатываются».
 
 
Но не спешите с жалобами, есть определенные нормативы по уборке.

Контроль за уборкой снега на остановках общественного транспортаАЛЕКСЕЙ ИШУТИНОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ДИРЕКЦИИ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА:
«Дороги группы А убираются после 4-х часов после снегопада, и сопутствующая инфраструктура, в том числе остановки, тротуары всё убирается в это же время, группа б 5 часов, группа в 6 часов».
 
 
Но даже если временные рамки выдержаны, то не всегда работа бывает сделана качественно. Как это случилось на улице Карла Маркса

АЛЕКСЕЙ ИШУТИНОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ДИРЕКЦИИ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА:
«На данной остановочной площадке одно из типичных нарушений, которые сейчас подрядчики устраняют. Бордюрный камень, примыкающий к проезжей части не оголён. Ну и произведёт подсыпку противогололёдным материалом, чтобы убрать скользкость к подходу».
 
 
Справедливости ради можно отметить, что за подрядчиков власти взялись серьёзно и пытаются переломить многолетнюю ситуацию с уборкой снега в городе. Но это сложно и кировчане могут в этом помочь. Прежде всего не мешать подрядчикам работать, не оставлять на ночь машины в парковочных карманах. И сообщать о проблемных участках.


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