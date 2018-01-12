Контроль за уборкой снега на остановках общественного транспорта

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«Обращения по некачественному содержанию остановок можно направлять телефон диспетчерской службы дирекции дорожного хозяйства 41-59-50. Замечания учитываются и отрабатываются».

«Дороги группы А убираются после 4-х часов после снегопада, и сопутствующая инфраструктура, в том числе остановки, тротуары всё убирается в это же время, группа б 5 часов, группа в 6 часов».

«На данной остановочной площадке одно из типичных нарушений, которые сейчас подрядчики устраняют. Бордюрный камень, примыкающий к проезжей части не оголён. Ну и произведёт подсыпку противогололёдным материалом, чтобы убрать скользкость к подходу».

Муниципальный контроль проверил, как убран снег на остановках общественного транспорта.Есть в Кирове такая особенность: если выпал снег, то не уберут. А если уберут, то не вывезут, а если вывезут, то не весь или не туда. Кажется, за долгие годы уже можно было бы и привыкнуть, но то обстоятельство, что по снежным завалам приходится передвигаться на своих двоих, эту тему не делает менее актуальной. И власти с подрядчиками борются с проблемой. Совещания проводят, штрафы накладывают. Уже и современные технологии контроля применяют. А нет , нет и город опять по колено в сугробах. Кстати о технологиях. В этот раз "муниципальный контроль" отрабатывал тему неочищенных остановок. Именно эту на Милицейской выбрали не случайно. Жаловались на неё активно. В социальных сетях. Их сейчас мониторят. Но и по старинке о проблемах сообщать все ещё можноНо не спешите с жалобами, есть определенные нормативы по уборке.Но даже если временные рамки выдержаны, то не всегда работа бывает сделана качественно. Как это случилось на улице Карла МарксаСправедливости ради можно отметить, что за подрядчиков власти взялись серьёзно и пытаются переломить многолетнюю ситуацию с уборкой снега в городе. Но это сложно и кировчане могут в этом помочь. Прежде всего не мешать подрядчикам работать, не оставлять на ночь машины в парковочных карманах. И сообщать о проблемных участках.