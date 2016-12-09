Теплотрассу в Котельниче сделали

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В нашу редакцию обратились жители Котельнича, обеспокоенные высокой платой за коммунальные услуги. Между тем, в системе теплоснабжения города есть проблемные участки.Теплотрасса, идущая от котельной к домам на улице Победы, одна из самых протяженных в городе. Отметим, что трубы довольно старые. Экономически обоснованные тарифы на тепловую энергию в городе - одни из самых высоких в регионе.По мнению экспертов, основная причина высоких тарифов в небольших поселках и городах - неэффективная система теплоснабжения в целом. Котельные отпускают тепло относительно небольшому количеству потребителей на большие расстояния. Топливо дорогое, а из-за подобных участков происходят очевидные теплопотери.Отметим, ситуация эта довольно типична. Оголенные трубы можно найти и в Кирове, и в других городах. В Кирове на таких трубах обустраиваются бомжи, повреждая утеплитель. В Котельниче, по словам местных жителей, на части теплотрассы, проходящую через перелесок, бездомные построили себе шалаш. Бабушки оставляют на трубах корм для птиц, которые расклёвывают угощение вместе с утеплителем. А однажды летом часть утеплителя с этой теплотрассы съела корова. Отметим, что городская администрация также несёт ответственность за состояние сетей, поскольку от них запитан дом на улице Победы, 60. И всё же, среди жителей Котельнича много бюджетников и пенсионеров. Большие цифры в платежках за теплоснабжение вызывают у них много вопросов.Ситуацией заинтересовались и активисты регионального штаба Общероссийского Народного Фронта. Они держат ситуацию с отоплением Котельниче на особом контроле уже не первый год.Как нам сказали руководители ресурсоснабжающей организации, которая обслуживает эту теплотрассу, капитальный ремонт теплосети был запланирован на этот год и уже начался. Трубы на улице Победы будут менять за счет администрации города этим летом. Материалы для работ уже закуплены, контракт подписан.В подтверждение этих слов мы получили снимки заново утепленного участка. Локальная проблема решена, в планах - дальнейший ремонт и модернизация теплотрассы.