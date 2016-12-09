Теплотрассу в Котельниче сделали
Теплотрасса, идущая от котельной к домам на улице Победы, одна из самых протяженных в городе. Отметим, что трубы довольно старые. Экономически обоснованные тарифы на тепловую энергию в городе - одни из самых высоких в регионе.
ИВАН ШВЕЦОВ, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Сегодня в Котельниче - 20 градусов мороза. Мы попробуем провести эксперимент и зажарить яйцо на неутеплённом участке теплотрассы. Труба настолько горячая, что рука не терпит. Конечно, зажарить яйцо, до корочки у нас не получится, но мы дождёмся, когда оно полностью побелеет. Вот пар уже идёт».
По мнению экспертов, основная причина высоких тарифов в небольших поселках и городах - неэффективная система теплоснабжения в целом. Котельные отпускают тепло относительно небольшому количеству потребителей на большие расстояния. Топливо дорогое, а из-за подобных участков происходят очевидные теплопотери.
ИВАН ШВЕЦОВ, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Ну вот, что и требовалось доказать, яичница практически полностью побелела. Можете себе представить, как деньги вылетают в трубу, если только на этом участке можно за 10 минут приготовить завтрак, а таких участков здесь десятки».
Отметим, ситуация эта довольно типична. Оголенные трубы можно найти и в Кирове, и в других городах. В Кирове на таких трубах обустраиваются бомжи, повреждая утеплитель. В Котельниче, по словам местных жителей, на части теплотрассы, проходящую через перелесок, бездомные построили себе шалаш. Бабушки оставляют на трубах корм для птиц, которые расклёвывают угощение вместе с утеплителем. А однажды летом часть утеплителя с этой теплотрассы съела корова. Отметим, что городская администрация также несёт ответственность за состояние сетей, поскольку от них запитан дом на улице Победы, 60. И всё же, среди жителей Котельнича много бюджетников и пенсионеров. Большие цифры в платежках за теплоснабжение вызывают у них много вопросов.
НАДЕЖДА СЛАСТНИКОВА, ЖИТЕЛЬНИЦА КОТЕЛЬНИЧА:
«В декабре мы заплатили, у нас 58 метров, 5625, 65 коп. На коммуналку уходит 8-9 тысяч, а пенсия у меня 13 тысяч».
«За отопление у нас пришло 8 тысяч на декабрь и 11 тысяч за январь, это только за отопление. Я не знаю, откуда такие цифры и как люди у нас платить будут за квартиру».
Ситуацией заинтересовались и активисты регионального штаба Общероссийского Народного Фронта. Они держат ситуацию с отоплением Котельниче на особом контроле уже не первый год.
АЛЕКСЕЙ ДУДИН, ЧЛЕН РЕГИОНАЛЬНОГО ШТАБА ОНФ, ДЕПУТАТ КОТЕЛЬНИЧСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ:
«Людям отвечают, что вы платите по теплосчетчикам, вы же не платите за эти теплопотери. Но давайте рассуждать логически. Ресурсоснабжающая организация - это же не спонсоры. Сколько надо иметь доход, чтобы годами закрывать на это глаза».
Как нам сказали руководители ресурсоснабжающей организации, которая обслуживает эту теплотрассу, капитальный ремонт теплосети был запланирован на этот год и уже начался. Трубы на улице Победы будут менять за счет администрации города этим летом. Материалы для работ уже закуплены, контракт подписан.
КОНСТАНТИН ДЁМИН, ДИРЕКТОР КОТЕЛЬНИЧСКОГО ФИЛИАЛА ПК И ТС ОАО «КОММУНЭНЕРГО»:
- У нас в данный момент в этом году с января месяца идет замок изоляции на скорлупу ППУ и всё будет сделано в этом году.
- А вот эти локальные участки?
- А эти локальные участки, куда вы приехали и все это сняли, мы сегодня уже все сделали.
В подтверждение этих слов мы получили снимки заново утепленного участка. Локальная проблема решена, в планах - дальнейший ремонт и модернизация теплотрассы.
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