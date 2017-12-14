Совещание по расчистке улиц от снега
Заметенные подъезды и тротуары, пробки на дорогах. Понедельник вновь оправдал свое звание тяжелого дня. По отчетам подрядчиков, к расчистке улиц техника приступила в два-три часа ночи. Но к утру снегопад усилился, и дороги снова замело.
АЛЬБЕРТ ГУТНОВ, РУКОВОДИТЕЛЬ ДИРЕКЦИИ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА:
«За прошедшие сутки не столько был активный снегопад, сколько усиление ветра и до сегодняшнего момента наблюдаются большие переметы. Поэтому и движение сейчас затруднено, на тротуарах сейчас продолжаем уборку. Стараемся усилить принимаемые меры».
Однако, не смотря на это, замечания от главы администрации были. По мнению сити-менеджера, сегодня подрядные организации не замотивированы на очистку дорог «от бордюра до бордюра» и на мгновенное реагирование в условиях сильных снегопадов.
Всем управляющим компаниям сегодня дали указание мобилизовать все силы и средства на уборку снега с улиц, дворов и крыш.
ИЛЬЯ ШУЛЬГИН, ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРОВА:
«Сегодня -1, было -20, пока мороз - снег никуда не сдвинется. Сейчас возможны сходы. Вчера опять было сообщение о том, что есть пострадавшие. Третий случай за эту зиму».
Утром группа «Муниципального контроля» выехала с проверкой в район Красный Химик. После снегопада там проводили расчистку грунтовых дорог. Чистовая уборка будет произведена вечером.
СЕРГЕЙ БОНДАРЧУК, ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ:
«Работает больше 30 единиц техники. Техника вышла с 22 часов. В данный момент прошла пересменка, чистится по второму разу».
Добавим, что в течение дня по магистральным улицам колонны спецтехника проходили в сопровождении машин ГИБДД. За ними шли машины, распределяющие противогололёдные материалы. Основные работы по снеговывозке начнутся после 20 часов.
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!
Реклама
Похожие новости:
Популярные новости
23.01.2018