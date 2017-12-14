Совещание по расчистке улиц от снега

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ИЛЬЯ ШУЛЬГИН, ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРОВА:

«Я выслушал всех. Опять тонны высыпанного противогололедного материала. Сейчас проехал по городу - тротуары все протоптанные. Хотите -вместе съездим. Но откуда такая расслабленность. Я не понимаю».

Снегопад стал основной темой "разбора полетов" в администрации Кирова. По мнению властей города, в выходные подрядчики сработали - цитата: "безобразно".Заметенные подъезды и тротуары, пробки на дорогах. Понедельник вновь оправдал свое звание тяжелого дня. По отчетам подрядчиков, к расчистке улиц техника приступила в два-три часа ночи. Но к утру снегопад усилился, и дороги снова замело.Однако, не смотря на это, замечания от главы администрации были. По мнению сити-менеджера, сегодня подрядные организации не замотивированы на очистку дорог «от бордюра до бордюра» и на мгновенное реагирование в условиях сильных снегопадов.Всем управляющим компаниям сегодня дали указание мобилизовать все силы и средства на уборку снега с улиц, дворов и крыш.Утром группа «Муниципального контроля» выехала с проверкой в район Красный Химик. После снегопада там проводили расчистку грунтовых дорог. Чистовая уборка будет произведена вечером.Добавим, что в течение дня по магистральным улицам колонны спецтехника проходили в сопровождении машин ГИБДД. За ними шли машины, распределяющие противогололёдные материалы. Основные работы по снеговывозке начнутся после 20 часов.