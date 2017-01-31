Жителям Мурыгино пришли платежки по 12 тысяч рублей

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Этой зимой жители поселка Мурыгино Юрьянского района вынуждены платить большие деньги за отопление. Котельная работает на полную мощность. Из-за чего местным жителям приходится открывать окна, и, по сути, отапливать улицу.За трехкомнатные квартиры плата за отопление достигает двенадцати тысяч рублей в месяц. Это в несколько раз больше, чем за квартиру в Кирове. Цифры в платежках у местных жителей вызывают много вопросов.Не так давно в Мурыгино построили новую котельную, и часть жилфонда перевели с дорогостоящего мазута на дешевый природный газ. Но плата за теплоснабжение осталась высокой.Мурыгинцам предложили разные вариант рассрочки оплаты теплоснабжения. Также в ситуацию по обращению местных жителей вмешались представители "Центр общественного контроля в сфере ЖКХ".По итогам мероприятия намечены три задачи. Во-первых, проинформировать граждан о системе рассрочки; во-вторых, местной администрации поручено решить вопрос с жителями по форме управления домами; в-третьих, обратиться в министерство энергетики и ЖКХ с просьбой рассмотреть обоснованность нормативов за отопление малоэтажных домов.