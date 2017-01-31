Жителям Мурыгино пришли платежки по 12 тысяч рублей
НАТАЛЬЯ ХАРЮШИНА, ЖИТЕЛЬНИЦА ПГТ МУРЫГИНО:
«Платежка 5.600 у меня каждый месяц. У вас тут все ладно получается. А нам как жить?».
За трехкомнатные квартиры плата за отопление достигает двенадцати тысяч рублей в месяц. Это в несколько раз больше, чем за квартиру в Кирове. Цифры в платежках у местных жителей вызывают много вопросов.
ВЛАДИМИР ДЕРЕВИЦКИЙ, НАЧАЛЬНИК АБОНЕНТСКОГО ОТДЕЛА ООО "ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО КИРОВ":
«Когда ввели новые нормативы, то этим жильцам по распоряжению местных дум ввели стандарты плат. Я специально делал анализ. Например, в пгт Вахруши тоже норматив увеличился в 2-3 раза. Но там стандарт платы граждан - 64%, в Мурыгино - 83%».
Не так давно в Мурыгино построили новую котельную, и часть жилфонда перевели с дорогостоящего мазута на дешевый природный газ. Но плата за теплоснабжение осталась высокой.
ВЛАДИМИР ДЕРЕВИЦКИЙ, НАЧАЛЬНИК АБОНЕНТСКОГО ОТДЕЛА ООО "ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО КИРОВ":
«Да, мы понимаем, что сумма большая. Но мы их устанавливаем в рамках закона, мы не можем занизить».
Мурыгинцам предложили разные вариант рассрочки оплаты теплоснабжения. Также в ситуацию по обращению местных жителей вмешались представители "Центр общественного контроля в сфере ЖКХ".
СЕРГЕЙ УЛИТИН, РУКОВОДИТЕЛЬ "ЦЕНТРА ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ ЖКХ":
«Система отопления в Мурыгино не самая эффективная с точки зрения современных технологий. Жители платят много, потому что система не оптимальна».
АЛЕКСАНДР БУЛДАКОВ, ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Если зимой по трубе вы прогнали куб, то летом вы делаете также, чтоб нагреть воду. Это не допустимо».
По итогам мероприятия намечены три задачи. Во-первых, проинформировать граждан о системе рассрочки; во-вторых, местной администрации поручено решить вопрос с жителями по форме управления домами; в-третьих, обратиться в министерство энергетики и ЖКХ с просьбой рассмотреть обоснованность нормативов за отопление малоэтажных домов.
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