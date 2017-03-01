Уборка улиц от снега и мусора в Котельниче

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«Мусор не убирается, лежит целыми кучами, огромные кучи не убираются. Снег чистят плохо».

«При проверке выясняется, что всю улично-дорожную сеть можно засыпать 7-сантиметровым слоем песчано-солевой смеси. Когда этот вопрос уточнялся, чиновники говорили: ой, мы ошиблись. О чем это говорит? Нужен контроль».

В Котельниче тоже вовсю ведут борьбу со снегом. И не только. Эксперты ОНФ призвали местные власти организовать общественный контроль за уборкой мусора.Жители Котельнича давно жалуются на качество уборки города. В гололёд дороги плохо посыпаются песком, мусор из контейнеров вывозится крайне неудовлетворительно.Активисты регионального отделения ОНФ считают, что администрации Котельнича необходимо создать официальную группу в социальных сетях, которая позволит в режиме реального времени организовать ежедневный контроль за уборкой города с фотофиксацией.Жители Котельнича давно жалуются на качество уборки города.Кстати, речь идет не только об уборке снега, но и вывозе мусора в любое время года, расчистке несанкционированных свалок, а также стрижке газонов.Суммы на уборку города закладываются в бюджете огромные, речь идет о миллионах рублей, но тратятся они неэффективно, по мнению общественников.Опыт ежедневных отчетов дорожных служб о выполненной работе реализуется при контроле ОНФ в других городах России, например в Костроме, Туле, и даже в Кирове - за примером далеко ходить не нужно. При этом, жалобы горожан на неудовлетворительно убранный участок дорожной сети рассматриваются подрядной организацией как прямое указание к действию. Контроль ОНФ за тем, как тратятся деньги на уборку улиц, позволит повысить качество работы дорожных служб и эффективно расходовать средства налогоплательщиков.