Две управляющие компании заплатят штраф за несвоевременную уборку снега с крыш

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Две управляющие компании в Нововятском районе заплатят штраф - 125 тысяч рублей - за несвоевременную уборку крыш.Надзорные органы проверили больше 30 жилых домов, которые обслуживает ООО «Нововятск». Выяснилось, что уборка тротуаров и дворов, а также кровель жилых домов от снега и сосулек управляющей компанией велась плохо. Руководству было внесено представление, однако, контрольная проверка показала, что реальных мер по устранению выявленных нарушений принято не было. И это - не единственная нерадивая обслуживающая организация в Нововятском районе.Всего же в этом сезоне прокуратурой Нововятского района в адрес руководителей управляющих компаний и социально-значимых объектов было внесено уже 30 представлений о некачественной уборке кровель и дворов. И после очередного снегопада также будут инициированы проверки всех обслуживающих организаций.