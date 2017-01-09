Две управляющие компании заплатят штраф за несвоевременную уборку снега с крыш
Надзорные органы проверили больше 30 жилых домов, которые обслуживает ООО «Нововятск». Выяснилось, что уборка тротуаров и дворов, а также кровель жилых домов от снега и сосулек управляющей компанией велась плохо. Руководству было внесено представление, однако, контрольная проверка показала, что реальных мер по устранению выявленных нарушений принято не было. И это - не единственная нерадивая обслуживающая организация в Нововятском районе.
ЕВГЕНИЙ ОКУЛОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРОКУРОРА НОВОВЯТСКОГО РАЙОНА:
«За ненадлежащую уборку от снега и наледи по инициативе прокуратуры района к административной ответственности привлечены две УК - ООО "Нововятск"и ООО УК "Нововятск", назначено наказание - 125 тысяч рублей штраф».
Всего же в этом сезоне прокуратурой Нововятского района в адрес руководителей управляющих компаний и социально-значимых объектов было внесено уже 30 представлений о некачественной уборке кровель и дворов. И после очередного снегопада также будут инициированы проверки всех обслуживающих организаций.
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!
Реклама
Похожие новости:
25.01.2015
Суд обязал управляющие организации г. Слободского произвести очистку крыш домов от снега и наледи.
Популярные новости
01.02.2018