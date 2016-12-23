В микрорайоне Зиновы на проезжую часть из колодца выливаются потоки воды

У жителей микрорайона Зиновы - проблема, нетипичная для зимы. Там каждую неделю на проезжую часть выливаются потоки воды из расположенного рядом колодца. Почему так происходит?
- На улице минус семь. Рядом никакой теплотрассы нет.
Жители слободы Зиновы обеспокоены потоками воды, которые каждую неделю появляются на дороге и в морозную погоду образуют высокие колеи и наледь.
СВЕТЛАНА ПОПОВА, ЖИТЕЛЬНИЦА СЛОБОДЫ ЗИНОВЫ:
«У нас живет около 100 человек: пенсионеры и молодые семьи с детьми. Они не могут тут нормально ходить ни в садик, ни в магазин. На машинах тут стараются не ездить, потому что жалко».
С жалобой кировчане обратились к общественным активистам. И представители ОНФ направили запрос в городскую администрацию. В ответе сообщалось, что канализация в этом районе работает в штатном режиме, дефектов и аварий нет.
ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВ, ЭКСПЕРТ ПРОЕКТА "ДОРОЖНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ОНФ/КАРТА УБИТЫХ ДОРОГ":
«Сейчас представители Дирекции дорожного хозяйства будут искать причину, почему из колодца вытекает вода. Собственника колодца пока не установили».
Жители надеются, что ситуация решится в скором времени, ведь рядом с этой дорогой строится несколько новых многоэтажек, а значит - поток транспорта в скором времени значительно увеличится.
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