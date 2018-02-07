Уборка снега в городе Кирове
АРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Это Преображенская. Одна из центральных улиц города. На дороге колея. Там где должен быть бордюр - огромный сугроб. Почти в человеческий рост. Сейчас я стою на том месте, где располагается поворот во двор. Однако, преодолеть этот сугроб по колено не сможет, наверное, ни один автомобиль».
Из-за снега заужена проезжая часть, да еще и грузовая машина стоит здесь не первый день. Мешает уборке снега. Еще один "подснежник" мы нашли на перекрестке улиц Герцена и Дерендяева. Несколько месяцев она мешает разъехаться другим автомобилям. В скором времени будет создана муниципальная служба автоэвакуации. Эвакуаторы будут увозить "подснежники на штрафстоянку".
АРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Сейчас мы располагаемся в центре города. Это перекресток Герцена и Дерендяева. Улицы второстепенные, но следить за ними, как вы понимаете, все равно необходимо. На этом перекрестке вчера был настоящий автомобильный коллапс. Дорога заужена из-за сугробов, так же припаркованы автомобили. Все это создало большую пробку. Машины не могли друг с другом разъехаться».
Сегодня ситуация немного другая, пробки нет, но снег, как и вчера, почищен плохо. На Герцена колея, на Дерендяева, сугробы на обочине. Синоптики обещают, что осадки не прекратятся. Метеорологи говорят о небольшом снеге, который будет идти всю ночь.
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!
Реклама
Похожие новости:
Популярные новости
01.02.2018