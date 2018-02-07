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Новости / ЖКХ

Уборка снега в городе Кирове

Сегодня, 09:48 | Просмотров: 82 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
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Свой видеоотчет о проделанной работе коммунальщиков в Кирове представил и наш корреспондент Артем Макаров. Он обследовал не только главные, но и второстепенные улицы. Многочисленную снегоуборочную технику за работой ему застать не удалось. Да и внушительные цифры от подрядчиков на бумаге - на деле снова увязли в неубранных сугробах, как и сам Артем Макаров.
 
 
Техника должна была работать ночью, но взглянув на дорогу, этого не заметно. На дорогах вновь сложная ситуация. Проблемы, как на главных улицах, так и на второстепенных. Это заметно даже в центре Кирова.

Уборка снега в городе КировеАРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Это Преображенская. Одна из центральных улиц города. На дороге колея. Там где должен быть бордюр - огромный сугроб. Почти в человеческий рост. Сейчас я стою на том месте, где располагается поворот во двор. Однако, преодолеть этот сугроб по колено не сможет, наверное, ни один автомобиль».

Из-за снега заужена проезжая часть, да еще и грузовая машина стоит здесь не первый день. Мешает уборке снега. Еще один "подснежник" мы нашли на перекрестке улиц Герцена и Дерендяева. Несколько месяцев она мешает разъехаться другим автомобилям. В скором времени будет создана муниципальная служба автоэвакуации. Эвакуаторы будут увозить "подснежники на штрафстоянку".

АРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Сейчас мы располагаемся в центре города. Это перекресток Герцена и Дерендяева. Улицы второстепенные, но следить за ними, как вы понимаете, все равно необходимо. На этом перекрестке вчера был настоящий автомобильный коллапс. Дорога заужена из-за сугробов, так же припаркованы автомобили. Все это создало большую пробку. Машины не могли друг с другом разъехаться».

Сегодня ситуация немного другая, пробки нет, но снег, как и вчера, почищен плохо. На Герцена колея, на Дерендяева, сугробы на обочине. Синоптики обещают, что осадки не прекратятся. Метеорологи говорят о небольшом снеге, который будет идти всю ночь.


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