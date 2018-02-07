Дырявые крыши в селе Загарье Юрьянского района

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На чердаке одного из домов в селе Загарье Юрьянского района выросли настоящие сугробы, а в квартирах пошёл дождь из талого снега. Крыши прохудились практически во всех многоквартирных домах, и подобные ситуации повторяются из года в год.В семье Анатолия скоро появится третий ребенок. Ремонт в квартире планировали завершить еще к новому году, но из-за постоянных протечек работы встали, и пока всем приходится ютиться в одной комнате.Следы от протечек сейчас практически в каждом углу, по всей квартире. У окон - сплошная плесень. С потолка побежало еще в октябре, когда выпал первый снег. Анатолий сразу же обратился в обслуживающую организацию.Все дело в том, что жителям пришлось перейти на непосредственное управление домом и самим заключать договоры с обслуживающими организациями.Вот только в Загарье такая компания всего одна и раньше именно она была управляющей. Сейчас отвечают здесь только за водоснабжение, канализацию и вывоз ТБО. А договор - только на аварийное обслуживание. Но рабочих по обращению жильца все же отправили.Отметим, что капремонт кровли в доме на Гагарина, 12 запланирован, но только на 29-й год. В местной администрации предложили еще один вариант решения проблемы.А между тем, жалуются на протекающие крыши и жители других домов в Загарье. Это - уже Октябрьская, 8. Несколько лет топит не только подъезды, но и квартиры.Многоквартирные дома в Загарье были построены еще в 80-е годы, капитальный ремонт ни разу не проводился, и удастся ли жителям договориться о переносе сроков на ближайшее время, пока не известно.