Дырявые крыши в селе Загарье Юрьянского района
В семье Анатолия скоро появится третий ребенок. Ремонт в квартире планировали завершить еще к новому году, но из-за постоянных протечек работы встали, и пока всем приходится ютиться в одной комнате.
АНАТОЛИЙ ЛЯСЕЦКИЙ, ЖИТЕЛЬ С. ЗАГАРЬЕ:
«Я понимаю, что это я сам все должен делать, но вы создайте условия, чтобы на чердаке было все хорошо. Вот посмотрите, я кухню сделал и что, деньги на ветер, ничего не сделал, можно сказать».
Следы от протечек сейчас практически в каждом углу, по всей квартире. У окон - сплошная плесень. С потолка побежало еще в октябре, когда выпал первый снег. Анатолий сразу же обратился в обслуживающую организацию.
АНАТОЛИЙ ЛЯСЕЦКИЙ, ЖИТЕЛЬ С. ЗАГАРЬЕ:
«Лист железа они мне дали, пришлось самому лезть, нанимать людей за свои деньги, сейчас все продолжает бежать, одну дыру мы сделали, залатали, где первый раз бежало, а сейчас со второй стороны снег валит туда на чердак и никто ничего не делает, обращаемся, говорим, толку никакого».
Все дело в том, что жителям пришлось перейти на непосредственное управление домом и самим заключать договоры с обслуживающими организациями.
Вот только в Загарье такая компания всего одна и раньше именно она была управляющей. Сейчас отвечают здесь только за водоснабжение, канализацию и вывоз ТБО. А договор - только на аварийное обслуживание. Но рабочих по обращению жильца все же отправили.
ДЕНИС КРИВОШЕИН, ДИРЕКТОР ООО "ЗОДИАК":
«Сейчас они заменят эти выпавшие доски, заделают, запенят, и все будет нормально, а уже весной там дальше видно будет, или ремонтировать капитально, или еще что-то, уже будем решать с жильцами».
Отметим, что капремонт кровли в доме на Гагарина, 12 запланирован, но только на 29-й год. В местной администрации предложили еще один вариант решения проблемы.
ЛЮДМИЛА КИСЛИЦЫНА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАГАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ:
«Можно в Фонд капитального ремонта обратиться, вы проведете общее собрание в доме, протокол сделаете, они посмотрят объем средств, которые вы там собрали на сегодняшний день, и, может быть, они примут решение, чтобы провести капитальный ремонт крыши, передвинуть срок, поскольку у вас такая аварийная ситуация».
А между тем, жалуются на протекающие крыши и жители других домов в Загарье. Это - уже Октябрьская, 8. Несколько лет топит не только подъезды, но и квартиры.
АНТОНИНА БУРЦЕВА, ЖИТЕЛЬНИЦА С. ЗАГАРЬЕ:
«Уже сколько тут писали, я писала в прокуратуру, у нас как крыша бежит, все плесневеет, грибы растут, ничего вообще не делают».
«Отвечают - у нас есть администрация, идите в свою администрацию и просите, а что у них - денег в бюджете ни у нашей администрации, ни в Юрье нет. Взяла написала губернатору Кировской области, попросила 25 тысяч рублей, думаю, может, выделит денег-то, пожалеет пенсионеров-то в Загарье, много инвалидов, дети, а крыши у всех протекают, счетчики стоят, на них вода бежит, бывает, вырубает счетчики, по два-три месяца не работают».
Многоквартирные дома в Загарье были построены еще в 80-е годы, капитальный ремонт ни разу не проводился, и удастся ли жителям договориться о переносе сроков на ближайшее время, пока не известно.
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!
Реклама
Похожие новости:
Популярные новости
01.02.2018