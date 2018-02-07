В п. Безбожник мощность установленного оборудования котельной не соответствовала паспортным данным.

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Установлена одна из причин, почему жители поселка Безбожник Мурашинского жаловались на холод в своих домах.

Специалисты обследовали многоквартирные дома, поселковую котельную и объекты социальной сферы. И вскрылся целый ряд проблем, которые привели к проблемной ситуации.

Во-первых, выяснилось, что мощность установленного оборудования котельной не соответствует паспортным данным. Кроме того, сами потребители периодически устраивали несанкционированный слив теплоносителя. Кроме того, есть технические проблемы в отопительной системе местного образовательного учреждения.

Выяснились и интересные подробности касательно эксплуатации котельной. В начале осени 2017 года собственник объекта сменился. Прежний хозяин, занимавшийся лесозаготовкой, в течение прошлого отопительного сезона использовал опил и дрова собственного производства. В итоге топлива было сожжено на 40% больше от заложенного в тарифе объёма.

Новый собственник котельной недавно произвел демонтаж старого котла и заменил его на новое оборудование. Сотрудники КОГУП «Агентства энергосбережения» проверили и подтвердили, что котел наконец обеспечивает заявленную мощность.

Тем временем в СУ СКР по Кировской области возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг ООО «Тепло-Сервис», не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Побывавшая в п. Безбожник спецкомиссия областного правительства дала поручения по улучшению качества работы котельной. Необходимо заменить запорную арматуру котлов, восстановить работоспособность экономайзеров котлов, технически доработать новое оборудование котельной и начать закупать топливо повышенной теплотворной способности.

Отметим, что в ходе проверки были обнаружены незаконные врезки самодельных вентилей в батареи отопления. Люди в квартирах самовольно устанавливали дополнительные радиаторы, что в целом также приводило к нарушению работы тепловых систем.

Управляющей компании поручено произвести 100% поквартирный обход многоквартирных домов, чтобы выявить несанкционированные сливы отопления. В настоящее время ведётся ежедневный контроль за работой персонала в котельной, сформирован кадровый резерв обслуживающего персонала из числа работников других поселений Мурашинского района ООО «Теплосервис».

Администрации пос. Безбожник Мурашинского сельского поселения Мурашинского района Кировской области поручили три раза в день сообщать данные о температурном режиме работы котельной в областное министерство энергетики и ЖКХ Кировской области.

Ситуация находится на особом контроле министерства энергетики и ЖКХ Кировской области и Главного федерального инспектора по Кировской области Климова В.В.