В Нововятском районе жилфонд и соцобъекты 41 микрорайона остались без горячей воды.

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Накануне вечером строители случайно повредили 2 кабеля и обесточили котельную, снабжающую теплом 41-й микрорайон.

Практически весь жилфонд и соцобъекты остались без горячей воды.

После аварии были приняты все экстренные меры по минимизации ее последствий: закрыты все задвижки на системе отопления и обеспечена циркуляция теплоносителя, чтобы как можно дольше сохранить температуру в сетях отопления.

К утру от жителей микрорайона поступило 4 обращения с жалобами о снижении температурного режима. В 6 часов утра электроснабжение котельной было восстановлено и началось заполнение системы теплоснабжения.

С 9 часов тепло стало поступать в дома и социальные объекты. Из-за снижения температуры в нескольких школах и детских садах время пребывания в них детей сокращено.

В школе № 61 занятия отменили.