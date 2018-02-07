Стали известны новые подробности ЧП с нововятской котельной.

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Напомним, инцидент произошел вечером 6 февраля.

Во время земляных работ на территории Вятского фанерного комбината рабочие повредили не два, как сообщалось ранее, а шесть (!!!) кабелей, из-за чего оказалась обесточенной котельная, снабжавшая теплом 41-й микрорайон. Без теплоснабжения остались более 500 домов и десятки соцобъектов.

Остановку котельной на "разборе полетов" в мэрии глава администрации Илья Шульгин назвал «запредельной безответственностью». Теплоснабжение микрорайона удалось полностью восстановить в течение 12 часов. Но предметом особого разбирательства станут обстоятельства ЧП: каким образом можно было сразу перерубить 6 электрокабелей?

Судя по всему, работы проводились без учета генплана и трассировки подземных коммуникаций.

Отраслевые службы проведут полный расчет ущерба, нанесенного коммунальным сетям, и предъявят счет виновнику аварии. Кроме того, по поручению главы администрации Кирова, в ближайшее время пройдет проверка всех котельных города на предмет наличия резервного энергообеспечения.