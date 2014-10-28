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Новости / ЖКХ

В Кирове подрядчики отчитались об очищенных от снега 86 % тротуаров.

Вчера, 12:05 | Просмотров: 223 | Версия для печати
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Между тем в соцсетях неравнодушные горожане продолжают публиковать фото "протоптанных" людьми тротуаров. 
 
Не поверили "бодрым" отчетам подрядных организаций и в администрации г. Кирова. При показателе в 86% очищенных тротуаров город должен быть практически идеально чистым. Однако на деле этого не видно.
 
Поэтому специалисты проверят соответствие озвученных цифр реальному положению дел. За каждым подрядчиком уже закреплен куратор от ДДХ. За последние дни было предъявлено 13 замечаний по фактом некачественной уборки снега. Все, кто проигнорировал требования исправить ситуацию, получат штрафы.
 
Также остается актуальной тема расчистки парковочных карманов - в том числе в самом центре города. Рядом с библиотекой имени Герцена всего 2 парковочных места, все остальное - в снегу. Такая же ситуация рядом со стоматологической поликлиникой на улице Карла Либкнехта.
 
Неудовлетворительное состояние парковочных зон на Привокзальной площади. Кураторы ДДХ отследят выполнение снегоуборочных работ рядом со всеми социальными объектами в ближайшие сутки.
 
фото vk/com


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