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Мост на Воровского для пешеходов напоминает полосу препятствий из снежной каши

Вчера, 17:51 | Просмотров: 115 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
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Прежде чем перейти мост на Воровского, до него сначала нужно добраться. Если у автомобилистов эстакада проблем не вызывает, то пешеходам приходится не просто.

Для машин, но не для пешеходов. Если быть точнее, то не везде. По мосту на улице Воровского ежедневно на своих двоих проходят сотни кировчан. Некоторые его участки преодолеваются легко, другие хорошо заметены снегом.

Мост на Воровского для пешеходов напоминает полосу препятствий из снежной кашиАРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Тротуар на мосту чистится каждый день и весьма неплохо. А вот подход скорее напоминает полосу препятствий из снежной каши напополам с сугробом. Как говорят жители, которые проходят здесь каждый день, чистили за всю зиму участок один раз. Этот раз был вчера. Как видно, коммунальщики не очень постарались».

По мосту часто ходят пенсионеры. Пожилым людям здесь иной раз вообще не пройти.

- Неудобно конечно, тем более 80-т лет старухе.

Некоторые кировчане вообще боятся заходить на мост зимой. Боятся, что упадут с тротуара и попадут под колеса.

Мост на Воровского для пешеходов напоминает полосу препятствий из снежной кашиНАТАЛЬЯ СЕННИКОВА, ЖИТЕЛЬ Г. КИРОВА:
«Там два моста. Через речку и через железную дорогу. Между мостами практически не чистят. Когда бывает метель, машины рядом идут. Буквально в метре. Это не безопасно».

Отметим, кировчане чуть ли не ежедневно жалуются на плохую уборку снега, как в надзорные органы, так и в нашу редакции. Такая проблема, как на второстепенных улицах, так и на центральных.


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