Мост на Воровского для пешеходов напоминает полосу препятствий из снежной каши

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Прежде чем перейти мост на Воровского, до него сначала нужно добраться. Если у автомобилистов эстакада проблем не вызывает, то пешеходам приходится не просто.Для машин, но не для пешеходов. Если быть точнее, то не везде. По мосту на улице Воровского ежедневно на своих двоих проходят сотни кировчан. Некоторые его участки преодолеваются легко, другие хорошо заметены снегом.По мосту часто ходят пенсионеры. Пожилым людям здесь иной раз вообще не пройти.Некоторые кировчане вообще боятся заходить на мост зимой. Боятся, что упадут с тротуара и попадут под колеса.Отметим, кировчане чуть ли не ежедневно жалуются на плохую уборку снега, как в надзорные органы, так и в нашу редакции. Такая проблема, как на второстепенных улицах, так и на центральных.