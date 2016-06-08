Филейское кладбище завалило снегом
Дорога, а по обочинам сугробы. Филейское кладбище засыпано снегом. Добраться до могил, которые находятся в глубине, практически невозможно.
АРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Главная дорога филейского кладбища. Здесь видно, трактор убирал снег вчера. Но стоит пройти чуть-чуть подальше, начинается аллея, здесь не то, что автобус и легковушка не проедут, человек с трудом пройдет. Снег очень глубокий».
Эта дорога разбивает кладбище на сектора. Обычно здесь паркуются автомобили и ритуальные автобусы. Сейчас приходится оставлять технику на главной дороге.
АЛЕКСЕЙ ИШУТИНОВ, ЗАМ. НАЧАЛЬНИКА ДИРЕКЦИИ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА Г. КИРОВА:
«Прочищены главные дороги, кроме межквартальных. Почему кроме межквартальных, потому что расстояние между крайними могилами очень маленькое, при проходе механизма иногда получается, что загибают, портят ограждения».
Остается ждать только, когда снег растает. Однако, представители дорожного хозяйства обещали, что постараются исправить ситуацию.
АЛЕКСЕЙ ИШУТИНОВ, ЗАМ. НАЧАЛЬНИКА ДИРЕКЦИИ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА Г. КИРОВА:
«По обращениям к заведующим кладбища, персонально будет рассматриваться если есть возможность прочистить механизмом, конечно, мы все эти проезды стараемся чистить».
Отметим, филейское кладбище сейчас закрыто. Идет работа с кадастровыми документами. Определяются границы участка. Здесь можно только подхоранивать усопших.
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