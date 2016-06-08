Филейское кладбище завалило снегом

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Дороги на Филейском кладбище стали практически непроходимы. Уборка снега здесь ведется, однако очищается только центральное направление.Дорога, а по обочинам сугробы. Филейское кладбище засыпано снегом. Добраться до могил, которые находятся в глубине, практически невозможно.Эта дорога разбивает кладбище на сектора. Обычно здесь паркуются автомобили и ритуальные автобусы. Сейчас приходится оставлять технику на главной дороге.Остается ждать только, когда снег растает. Однако, представители дорожного хозяйства обещали, что постараются исправить ситуацию.Отметим, филейское кладбище сейчас закрыто. Идет работа с кадастровыми документами. Определяются границы участка. Здесь можно только подхоранивать усопших.