Кировчане продолжают жаловаться на работу коммунальщиков
«Современная зона отдыха - сквер "Алые паруса". Вот только отдохнуть здесь мало у кого получится. Сквер не почищен. Это главная аллея, вот эту тропинку протоптал я во время неудачных дублей. Здесь установлены лавочки, детские горки, качели, однако добраться до них тоже задача не простая.
Посидеть зимой в парке на лавочке, конечно, не самая лучшая идея. Но даже если захочется, это сделать это, то это провернуть невозможно. Отходим от протоптанной тропинки, и проваливаемся в снег по колено.
Скатиться с горки, да прямо в сугроб. Такое себе удовольствие. Не каждому ребенку это понравится. Горка, с которой никто не катается, качели, на которых поразвлечься могут только самые маленькие. И то, благодаря сообразительности родителей, которые нашли способ сделать сидение чуть повыше. Для взрослых же здесь установлены тренажеры. Но, позаниматься на них можно будет только когда станет совсем тепло. Сидение "ушло" под снег.
Сугробы в зоне отдыха - это, конечно, проблема. Но, еще более остро стоит вопрос очистки от снега тротуаров. Этот участок улицы луганской жители окрестных домов называют "Медвежья тропа" - единственный способ попасть из жилого сектора в крупный строительный магазин. По словам местных жителей, этот тротуар чистили в этом году всего один раз. И в некоторых местах его приходится обходить по проезжей части».
ВАЛЕНТИНА ЩЕЛЧКОВА:
«Зимой идешь, дороги прочищают, все кидают как раз на тротуар. Весь снег. И люди ходят, как говорится - "Медвежья тропа". Если с санками груз везешь, он переворачивается».
АРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Ну а там, где снег почищен, возникает другая проблема, снег не вывозится. Такие сугробы можно увидеть даже в центре города на главных улицах».
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