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Новости / ЖКХ

В Ганино не вывозят мусор

Сегодня, 10:06 | Просмотров: 105 | Автор: Михаил Конышев | Версия для печати
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Жители микрорайона "Северный" обескуражены тем, что с частными домовладениями на улице Оричевской не заключают договор на вывоз мусора.

Когда-то на этой улице была централизованная контейнерная площадка, куда жители частных домов выбрасывали мусор. Со временем ее ликвидировали и предложили частникам приобрести евроконтейнеры и заключить договор на индивидуальный вывоз мусора. Заключить договор на вывоз твердых отходов может любой желающий, он заключается на неопределенный срок. Клиент самостоятельно формирует график вывоза мусора, также каждый может выбрать себе по желанию контейнер любого объема. Жители решили, что этот вариант их вполне устраивает. Закупили евроконтейнеры, но до вывоза мусора дело не дошло, одна из компаний города не заключает договор с жителями улицы Оричевская.

В Ганино не вывозят мусорСЕРГЕЙ УШАКОВ:
«Не дошло. Когда мы хотели заключить с ними договор, начали им писать и звонить, то приезжала комиссия и сделали заключение, что у нас улица в неудовлетворительном состоянии и вывоз мусора осуществлять они не могут».
 
 
Основная причина отказа - это плохой проезд по улице. Жителям предложили альтернативный вариант - выкатывать свои контейнеры на Епишенский переулок, а до него некоторым жильцам придется катить свой контейнер более пятисот метров.

СЕРГЕЙ УШАКОВ:
«Контейнер на колесиках, это легко и удобно, а если тут мусора будет килограмм 100. Кто это утащит. Ладно, молодежь, а как пенсионеры должны с этим».

Пока компромисс между жителями частных домов и коммунальщиками не найден, мусор выбрасывается на бывшее место контейнерной площадки. По сути сейчас там несанкционированная свалка, которая ликвидируются за счет городского бюджета.


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