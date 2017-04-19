В Ганино не вывозят мусор
Когда-то на этой улице была централизованная контейнерная площадка, куда жители частных домов выбрасывали мусор. Со временем ее ликвидировали и предложили частникам приобрести евроконтейнеры и заключить договор на индивидуальный вывоз мусора. Заключить договор на вывоз твердых отходов может любой желающий, он заключается на неопределенный срок. Клиент самостоятельно формирует график вывоза мусора, также каждый может выбрать себе по желанию контейнер любого объема. Жители решили, что этот вариант их вполне устраивает. Закупили евроконтейнеры, но до вывоза мусора дело не дошло, одна из компаний города не заключает договор с жителями улицы Оричевская.
СЕРГЕЙ УШАКОВ:
СЕРГЕЙ УШАКОВ:
«Контейнер на колесиках, это легко и удобно, а если тут мусора будет килограмм 100. Кто это утащит. Ладно, молодежь, а как пенсионеры должны с этим».
Пока компромисс между жителями частных домов и коммунальщиками не найден, мусор выбрасывается на бывшее место контейнерной площадки. По сути сейчас там несанкционированная свалка, которая ликвидируются за счет городского бюджета.
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