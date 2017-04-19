В Ганино не вывозят мусор

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«Не дошло. Когда мы хотели заключить с ними договор, начали им писать и звонить, то приезжала комиссия и сделали заключение, что у нас улица в неудовлетворительном состоянии и вывоз мусора осуществлять они не могут».

Жители микрорайона "Северный" обескуражены тем, что с частными домовладениями на улице Оричевской не заключают договор на вывоз мусора.Когда-то на этой улице была централизованная контейнерная площадка, куда жители частных домов выбрасывали мусор. Со временем ее ликвидировали и предложили частникам приобрести евроконтейнеры и заключить договор на индивидуальный вывоз мусора. Заключить договор на вывоз твердых отходов может любой желающий, он заключается на неопределенный срок. Клиент самостоятельно формирует график вывоза мусора, также каждый может выбрать себе по желанию контейнер любого объема. Жители решили, что этот вариант их вполне устраивает. Закупили евроконтейнеры, но до вывоза мусора дело не дошло, одна из компаний города не заключает договор с жителями улицы Оричевская.Основная причина отказа - это плохой проезд по улице. Жителям предложили альтернативный вариант - выкатывать свои контейнеры на Епишенский переулок, а до него некоторым жильцам придется катить свой контейнер более пятисот метров.Пока компромисс между жителями частных домов и коммунальщиками не найден, мусор выбрасывается на бывшее место контейнерной площадки. По сути сейчас там несанкционированная свалка, которая ликвидируются за счет городского бюджета.