Кировчане продолжают жаловаться на неочищенные тротуары и дороги

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Наша съемочная группа отправилась в традиционный рейд по уборке снега. Мы выбрали самые яростные жалобы кировчан на снежные заносы во дворах. Снегопадов в выходные не было, и мы решили посмотреть, как справились со своей работой коммунальщики.Людям, особенно с ограниченными возможностями здоровья, все также трудно ходить по снежным заносам. Про свободное движение автомобилей тоже говорить не приходится.Эта дорога ведет к зданиям двух школ и жилым дворам. Застрявшие в колее молодые люди, тоже пытались проехать к социально значимому объекту.Однако, плохо расчищенные улицы вина не только коммунальщиков. Во многие дворы спецтехника приезжает, но работе мешают местные автовладельцы.Мы проехали всю улицу и убедились что она расчищена трактором от снега везде, кроме этого участка рядом с садиком, у которого стоит несколько брошенных машин и вероятнее всего, были припаркованы другие.Мы внимательно следим за работой коммунальных служб, но напоминаем, что полноценная уборка снега во дворах возможна только в совокупности с ответственными автовладельцами.