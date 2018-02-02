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Новости / ЖКХ

Кировчане продолжают жаловаться на неочищенные тротуары и дороги

Сегодня, 10:05 | Просмотров: 74 | Автор: Лариса Добриянова | Версия для печати
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Наша съемочная группа отправилась в традиционный рейд по уборке снега. Мы выбрали самые яростные жалобы кировчан на снежные заносы во дворах. Снегопадов в выходные не было, и мы решили посмотреть, как справились со своей работой коммунальщики.

Кировчане продолжают жаловаться на неочищенные тротуары и дорогиЛАРИСА ДОБРИЯНОВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Для нашей проверки мы специально выбрали именно те адреса, на которые местные жители жаловались еще в пятницу вечером. Например, дом 74 а по ул. Воровского. Это здание школы, в которой в том числе учатся инвалиды. И, как мы видим, за минувшие выходные, ситуация не изменилась никак».

Людям, особенно с ограниченными возможностями здоровья, все также трудно ходить по снежным заносам. Про свободное движение автомобилей тоже говорить не приходится.

- Да забуксовали. Давай перезвоню.

Эта дорога ведет к зданиям двух школ и жилым дворам. Застрявшие в колее молодые люди, тоже пытались проехать к социально значимому объекту.

Кировчане продолжают жаловаться на неочищенные тротуары и дорогиСЕРГЕЙ МОЛЧАНОВ:
«Мы первый раз сюда заехали. Не думали что здесь такое. Ну, я приезжал и летом, тут и летом всегда разбитая дорога.
- Вы в школу или в спортшколу?
- Нет, мы вот туда, где в садик дают направления».

Однако, плохо расчищенные улицы вина не только коммунальщиков. Во многие дворы спецтехника приезжает, но работе мешают местные автовладельцы.

ЛАРИСА ДОБРИЯНОВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Вторая жалоба поступила от жителей ул. Рудницкого. По словам автора сообщения, в час пик здесь происходит настоящий транспортный коллапс, и жители не могут выехать на ул. Ленина. Дорога, рассчитанная на двухстороннее движение превращается в одностороннее. А коммунальные службы, которые, очевидно, были здесь на выходных, не смогли завершить работу из-за оставленных машин».

Мы проехали всю улицу и убедились что она расчищена трактором от снега везде, кроме этого участка рядом с садиком, у которого стоит несколько брошенных машин и вероятнее всего, были припаркованы другие.

Мы внимательно следим за работой коммунальных служб, но напоминаем, что полноценная уборка снега во дворах возможна только в совокупности с ответственными автовладельцами.


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