На улицах города продолжается борьба со снегом

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Снег может и начали сгребать, но теперь его не всегда вывозят. В результате в некоторых местах - сугробы с человеческий рост и выше. Так же остро стоит проблема очистки кровель. Наша съемочная группа побывала в самых проблемных местах.В этом районе не почищенными крышами и свисающими сосульками могут "похвастаться" многие дома. Однако, даже там, где крыша содержится в порядке, существует большая проблема.Несмотря на явные проблемы, жители отмечают, в этом году ситуация с очисткой кровель и уборкой снега горазда лучше, чем в прошлом.Проблемы с уборкой снега есть и в центре города. Длинные сосульки можно часто увидеть на второстепенных улицах.Отметим, на этой неделе синоптики обещают солнечную погоду. Снегопады и потепление начнутся ближе к выходным. У коммунальщиков еще есть время подготовиться к новой большой работе.