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Новости / ЖКХ

На улицах города продолжается борьба со снегом

Вчера, 20:45 | Просмотров: 86 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
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Снег может и начали сгребать, но теперь его не всегда вывозят. В результате в некоторых местах - сугробы с человеческий рост и выше. Так же остро стоит проблема очистки кровель. Наша съемочная группа побывала в самых проблемных местах.

На улицах города продолжается борьба со снегомАРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Здесь каждый год одна и та же проблема. Улица Левитана, что ни дом - скатная крыша. Снег с кровель не очищается, поэтому вот такими снежными глыбами, нависающими над пешеходными дорожками, здесь никого не удивишь».

В этом районе не почищенными крышами и свисающими сосульками могут "похвастаться" многие дома. Однако, даже там, где крыша содержится в порядке, существует большая проблема.

АРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Там где снег с крыш сбрасывается - образуются вот такие сугробы выше человеческого роста. Коммунальщики снег не вывозят, хотя трактор в этом дворе был. Оставил после себя снежное месиво да к тому же погнул канализационный люк».

Несмотря на явные проблемы, жители отмечают, в этом году ситуация с очисткой кровель и уборкой снега горазда лучше, чем в прошлом.

На улицах города продолжается борьба со снегомНИКОЛАЙ МАКАРОВ, ЖИТЕЛЬ Г. КИРОВА:
«Как накапливается - сбрасывают. Не как раньше. Раньше боялись ходить, а сейчас все смелые стали».

Проблемы с уборкой снега есть и в центре города. Длинные сосульки можно часто увидеть на второстепенных улицах.

АРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Про дом на улице Свободы, 121 мы уже как-то рассказывали, примерно месяц назад. С тех пор кое-что поменялось. Сосулька в человеческий рост чуть-чуть "подросла" и сейчас гораздо длиннее, чем мой рост. Во мне, кстати, метр-восемьдесят».

Отметим, на этой неделе синоптики обещают солнечную погоду. Снегопады и потепление начнутся ближе к выходным. У коммунальщиков еще есть время подготовиться к новой большой работе.


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