На улицах города продолжается борьба со снегом
АРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Здесь каждый год одна и та же проблема. Улица Левитана, что ни дом - скатная крыша. Снег с кровель не очищается, поэтому вот такими снежными глыбами, нависающими над пешеходными дорожками, здесь никого не удивишь».
В этом районе не почищенными крышами и свисающими сосульками могут "похвастаться" многие дома. Однако, даже там, где крыша содержится в порядке, существует большая проблема.
АРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Там где снег с крыш сбрасывается - образуются вот такие сугробы выше человеческого роста. Коммунальщики снег не вывозят, хотя трактор в этом дворе был. Оставил после себя снежное месиво да к тому же погнул канализационный люк».
Несмотря на явные проблемы, жители отмечают, в этом году ситуация с очисткой кровель и уборкой снега горазда лучше, чем в прошлом.
НИКОЛАЙ МАКАРОВ, ЖИТЕЛЬ Г. КИРОВА:
«Как накапливается - сбрасывают. Не как раньше. Раньше боялись ходить, а сейчас все смелые стали».
Проблемы с уборкой снега есть и в центре города. Длинные сосульки можно часто увидеть на второстепенных улицах.
АРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Про дом на улице Свободы, 121 мы уже как-то рассказывали, примерно месяц назад. С тех пор кое-что поменялось. Сосулька в человеческий рост чуть-чуть "подросла" и сейчас гораздо длиннее, чем мой рост. Во мне, кстати, метр-восемьдесят».
Отметим, на этой неделе синоптики обещают солнечную погоду. Снегопады и потепление начнутся ближе к выходным. У коммунальщиков еще есть время подготовиться к новой большой работе.
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