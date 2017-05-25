Коммунальные проблемы в деревне Ложкари Юрьянского района

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В деревне Ложкари Юрьянского района пожилая пара уже вторую зиму замерзает в своей квартире. Пенсионеры переехали в деревню из областного центра и обнаружили, что за ними числятся большие долги за отопление от прежнего собственника квартиры.Пожилая пара переехала из Кирова в Ложкари в августе 2016 года. Предыдущий владелец квартиры рассказал, что централизованное отопление работает плохо, поэтому от него пришлось отключиться, квартира отапливается от установленного в доме электрокотла. В последствие оказалось, что бывший собственник каким-то образом «забыл» оплатить собственные долги за отопление в размере 28 тысяч рублей.Ответ на вопрос Алевтина Васильевна не получила, а долг от предыдущего собственника "записали" на пенсионеров. С наступлением холодов семья Васениных поняла, что и электрическое отопление неспособно прогреть жилье до нужной температуры. Проведенные активистами ОНФ замеры показали, что температура в квартире составляет плюс 15-17 градусов, в сильные морозы опускается до плюс 12-ти градусов.Когда супруги обратились в общероссийский народный фронт, то сумма долга за отопление уже составляла порядка 50-ти тысяч рублей с учетом долгов прежнего владельца. Пенсионеры просто не могли разобраться, за что должны платить такие суммы, постоянно замерзая в своей квартире. Самостоятельные обращения в местную администрацию и в прокуратуру результатов не принесли.Здесь ситуация понятна, что ресурсоснабжающая организация просто не разобралась. Будет сделан перерасчет. Старые долги с этих жителей уберут. За неполученную тепловую энергию будет перерасчет, сумма будет уменьшена.После решения этой проблемы контролирующим органам и общественникам предстоит разобраться еще с одной. Все многоквартирные дома в этой деревне, в которых живут порядка 500 жителей, остались без обслуживающей организации. Решать вопросы с ремонтом ветхих коммуникаций, полуразрушенных подъездов и с холодом в квартирах сейчас некому.