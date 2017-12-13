Прорыв водопровода в поселке Перевоз Нолинского района

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В поселке Перевоз Нолинского района больше трех лет затапливает дома на ул. Труда. Местные жители не раз просили отремонтировать старый водопровод, но обращения так и не принесли результатов.В месте, на которое указывают женщины, когда-то давно произошел первый прорыв водоканала, проблему не устранили и следующий дефект превратил придомовую территорию и тротуары в болото. Сейчас это место закрыто сугробами, но даже через них видно площадь разлива.Весной к постоянно текущей водопроводной воде добавится талая. Подполья и укрепления деревянных домов будут в очередной раз затоплены. Жители утверждают, что к этим пяти домам проложены старые трубы, тогда как на соседних улицах уже давно установлена современная система.И если кто-то еще готов разговаривать спокойно и объективно, то нервы некоторых жителей просто не выдерживают напряжения.Ведь сколько уже лет то, пятилетку наверно мудохаются. Тут старик жил - батюшка, никуда не выйти. Эта похоронили. Сейчас ребят не выпустить тут утонут хоть бы что. Это что же хоть такое то? Живем в 21ый век, и где это мы живем то в 21 веке.В этих домах живут в основном пенсионеры. На руках у женщин официальные ответы из администраций района и области, а также из прокуратуры. Везде обещают исправить ситуацию, но труба течет только интенсивней. И надежды на то, что средства в бюджете поселения на ремонт водопровода найдутся тоже мало.Сейчас местные жители ожидают потепления и надеются, что чиновники все-таки не оставят их в беде.