ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня четверг

15 февраля 2018г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 57.5899
EURO: 71.2329
Погода в городе Кирове:
ночью:  -17...-15°C
утром:  -17...-15°C
Добавить в избранное
Новости / ЖКХ

Прорыв водопровода в поселке Перевоз Нолинского района

Вчера, 15:16 | Просмотров: 108 | Автор: Лариса Добриянова | Версия для печати
Поделиться новостью:
В поселке Перевоз Нолинского района больше трех лет затапливает дома на ул. Труда. Местные жители не раз просили отремонтировать старый водопровод, но обращения так и не принесли результатов.

- Вот. Вот-вот прорва. Она так и не закрыта уже три года. Четвертый пошел.

В месте, на которое указывают женщины, когда-то давно произошел первый прорыв водоканала, проблему не устранили и следующий дефект превратил придомовую территорию и тротуары в болото. Сейчас это место закрыто сугробами, но даже через них видно площадь разлива.

Прорыв водопровода в поселке Перевоз Нолинского районаЛЮДМИЛА СУСЛОВА, МЕСТНАЯ ЖИТЕЛЬНИЦА:
«Четвертый год уже мы маемся — не можем, чтобы нам отремонтировали. Сначала, значит, вот у моего дома прорвало. Вода поступала в подполье. Мы ходили к главе администрации обращались. Он все ноль внимания. Сколь то тут подлатали. Яму он вырыл — не зарыл. Колонку мне вообще столкнули. Теперь нас начало вот здесь топить. Вода по канаве до предпоследнего дома дошла».

Весной к постоянно текущей водопроводной воде добавится талая. Подполья и укрепления деревянных домов будут в очередной раз затоплены. Жители утверждают, что к этим пяти домам проложены старые трубы, тогда как на соседних улицах уже давно установлена современная система.

Прорыв водопровода в поселке Перевоз Нолинского районаСВЕТЛАНА КОЩЕЕВА, МЕСТНАЯ ЖИТЕЛЬНИЦА:
«Труба, которая здесь проложена, очень ветхая. И в любом месте вот пальцем ткни и будет дыра. Вот улица, где идет вот далее, там проложена, так называемая, полиэтиленка. А здесь у нас старая труба».

И если кто-то еще готов разговаривать спокойно и объективно, то нервы некоторых жителей просто не выдерживают напряжения.

Ведь сколько уже лет то, пятилетку наверно мудохаются. Тут старик жил - батюшка, никуда не выйти. Эта похоронили. Сейчас ребят не выпустить тут утонут хоть бы что. Это что же хоть такое то? Живем в 21ый век, и где это мы живем то в 21 веке.

В этих домах живут в основном пенсионеры. На руках у женщин официальные ответы из администраций района и области, а также из прокуратуры. Везде обещают исправить ситуацию, но труба течет только интенсивней. И надежды на то, что средства в бюджете поселения на ремонт водопровода найдутся тоже мало.

СВЕТЛАНА КОЩЕЕВА, МЕСТНАЯ ЖИТЕЛЬНИЦА:
«Нет у нас головы. Мы уже, который месяц безголовые, можно сказать. Не идет никто на эту должность. Потому что счета все арестованы за долги. Постоянные штрафы за свалки, которые вот там у нас».

Сейчас местные жители ожидают потепления и надеются, что чиновники все-таки не оставят их в беде.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

Кировчанам предложили выбрать название для нового легкоатлетического манежа в Вересниках.

16:24 14.02.2018


Кировчанам предложили выбрать название для нового легкоатлетического манежа в Вересниках.

26-летняя кировчанка забила до смерти свою 35-летнюю знакомую.

15:53 14.02.2018


26-летняя кировчанка забила до смерти свою 35-летнюю знакомую.

На полное восстановление дома на МОПРа, 109, потребуется около 3 млн рублей.

15:31 14.02.2018


На полное восстановление дома на МОПРа, 109, потребуется около 3 млн рублей.

"Герценка" получит и новые книги, и новую печатную периодику.

15:18 14.02.2018


"Герценка" получит и новые книги, и новую печатную периодику.

В Опаринском районе сотрудник УФСИН добыл волка, совершавшего набеги на деревни.

14:40 14.02.2018


В Опаринском районе сотрудник УФСИН добыл волка, совершавшего набеги на деревни.

Житель Нолинска два года содержал в своем доме нелегальный пункт приема металлолома.

10:47 14.02.2018


Житель Нолинска два года содержал в своем доме нелегальный пункт приема металлолома.

В Кирово-Чепецке двое мужчин, переодетых в женскую одежду, обокрали автомойку.

10:29 14.02.2018


В Кирово-Чепецке двое мужчин, переодетых в женскую одежду, обокрали автомойку.

Все новости

Вести. Кировская область

В Кирове отметили международный день книгодарения

20:49 14.02.2018


В Кирове отметили международный день книгодарения

В Оричах пожарные спасли человека из огня

20:48 14.02.2018


В Оричах пожарные спасли человека из огня

В Нововятске женщину с двумя детьми два года не могут переселить из ветхого жилья

20:47 14.02.2018


В Нововятске женщину с двумя детьми два года не могут переселить из ветхого жилья

Почему ограничили парковку у областной больницы на Воровского

20:46 14.02.2018


Почему ограничили парковку у областной больницы на Воровского

Студенты нолинского техникума готовятся к региональному чемпионату – молодые профессионалы

20:45 14.02.2018


Студенты нолинского техникума готовятся к региональному чемпионату – молодые профессионалы

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

Прорыв на теплотрассе около дома на улице Короленко города Кирова

13.12.2017


Прорыв на теплотрассе около дома на улице Короленко города Кирова

Затопило дом

07.04.2010


Затопило дом

Прорыв трубы в Радужном

21.08.2014


Прорыв трубы в Радужном

Больше двух недель в поселке Безбожник Мурашинского района нет воды

16.11.2016


Больше двух недель в поселке Безбожник Мурашинского района нет воды

Жители дома №16 по улице Некрасова полтора месяца живут без горячей воды

18.10.2017


Жители дома №16 по улице Некрасова полтора месяца живут без горячей воды

Бытовые проблемы в поселке Ежиха Котельничского района

18.09.2017


Бытовые проблемы в поселке Ежиха Котельничского района

Популярные новости

Житель Кирово-Чепецка тайком снимал обнаженных женщин-коллег в бытовке.

07.02.2018


Житель Кирово-Чепецка тайком снимал обнаженных женщин-коллег в бытовке.

В Кирове у старого моста столкнулись пять иномарок: 5 человек травмированы.

09.02.2018


В Кирове у старого моста столкнулись пять иномарок: 5 человек травмированы.

В Орловском районе фура врезалась в рейсовый автобус.

07.02.2018


В Орловском районе фура врезалась в рейсовый автобус.

В Подмосковье разбился пассажирский самолет, летевший в Орск.

11.02.2018


В Подмосковье разбился пассажирский самолет, летевший в Орск.

Экс-губернатора Никиту Белых приговорили к 8 годам колонии сторого режима и штрафу 48,5 млн рублей.

01.02.2018


Экс-губернатора Никиту Белых приговорили к 8 годам колонии сторого режима и штрафу 48,5 млн рублей.

МЧС: среди погибших в авиакатастрофе в Подмосковье было трое детей.

11.02.2018


МЧС: среди погибших в авиакатастрофе в Подмосковье было трое детей.

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх