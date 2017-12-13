Прорыв водопровода в поселке Перевоз Нолинского района
- Вот. Вот-вот прорва. Она так и не закрыта уже три года. Четвертый пошел.
В месте, на которое указывают женщины, когда-то давно произошел первый прорыв водоканала, проблему не устранили и следующий дефект превратил придомовую территорию и тротуары в болото. Сейчас это место закрыто сугробами, но даже через них видно площадь разлива.
ЛЮДМИЛА СУСЛОВА, МЕСТНАЯ ЖИТЕЛЬНИЦА:
«Четвертый год уже мы маемся — не можем, чтобы нам отремонтировали. Сначала, значит, вот у моего дома прорвало. Вода поступала в подполье. Мы ходили к главе администрации обращались. Он все ноль внимания. Сколь то тут подлатали. Яму он вырыл — не зарыл. Колонку мне вообще столкнули. Теперь нас начало вот здесь топить. Вода по канаве до предпоследнего дома дошла».
Весной к постоянно текущей водопроводной воде добавится талая. Подполья и укрепления деревянных домов будут в очередной раз затоплены. Жители утверждают, что к этим пяти домам проложены старые трубы, тогда как на соседних улицах уже давно установлена современная система.
СВЕТЛАНА КОЩЕЕВА, МЕСТНАЯ ЖИТЕЛЬНИЦА:
«Труба, которая здесь проложена, очень ветхая. И в любом месте вот пальцем ткни и будет дыра. Вот улица, где идет вот далее, там проложена, так называемая, полиэтиленка. А здесь у нас старая труба».
И если кто-то еще готов разговаривать спокойно и объективно, то нервы некоторых жителей просто не выдерживают напряжения.
Ведь сколько уже лет то, пятилетку наверно мудохаются. Тут старик жил - батюшка, никуда не выйти. Эта похоронили. Сейчас ребят не выпустить тут утонут хоть бы что. Это что же хоть такое то? Живем в 21ый век, и где это мы живем то в 21 веке.
В этих домах живут в основном пенсионеры. На руках у женщин официальные ответы из администраций района и области, а также из прокуратуры. Везде обещают исправить ситуацию, но труба течет только интенсивней. И надежды на то, что средства в бюджете поселения на ремонт водопровода найдутся тоже мало.
СВЕТЛАНА КОЩЕЕВА, МЕСТНАЯ ЖИТЕЛЬНИЦА:
«Нет у нас головы. Мы уже, который месяц безголовые, можно сказать. Не идет никто на эту должность. Потому что счета все арестованы за долги. Постоянные штрафы за свалки, которые вот там у нас».
Сейчас местные жители ожидают потепления и надеются, что чиновники все-таки не оставят их в беде.
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