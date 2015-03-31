Жители поселка Лянгасово жалуются на качество уборки тротуаров
Каждый день на уроки в школу №73 дети идут по проезжей части. Там, где когда-то был тротуар - кучи снега. Их сгребает трактор, расчищая проезжую часть. Ситуация с безопасностью детей всерьез волнует учителей. Тем более, что отсутствие тротуаров уже привело к авариям с участием пешеходов.
НИНА ГУСЕВА, УЧИТЕЛЬ ИНФОРМАТИКИ И МАТЕМАТИКИ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ №73:
«Недели 2-3 назад машина наехала на маму с ребенком, которого она забирала из садика. Вызывали скорую помощь, было много вопросов, что случилось».
КИРА КРУПИНА:
«Мало пешеходных переходов у нас в Лянгасово. Из-за угла может выехать машина и не увидеть тебя».
Проблемы есть не только у школы на улице Ленина. Плохо очищенные тротуары - беда всего посёлка.
НИНА ШПАРТКО, ЖИТЕЛЬНИЦА П. ЛЯНГАСОВО:
«Я хотела бы обратить внимание на отсутствие тротуаров по улицам Комсомольская, Гражданская Лесная, Был случай травматизма, когда погиб человек, проходя по улице вместо тротуаров».
Как нам ответили в городской администрации, тротуары в Лянгасово по многим улицам просто отсутствуют. Они давно разрушились, и расчищать их не планируется, поскольку для этого сначала нужно тротуары заново построить, что возможно только летом. В ближайшее время сотрудники Дирекции дорожного хозяйства г. Кирова проинспектируют участок дороги у средней школы № 73 и если там есть возможность очистить пешеходную зону от снега - эта работа незамедлительно будет выполнена.
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