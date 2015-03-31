Жители поселка Лянгасово жалуются на качество уборки тротуаров

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Проехать можно - пройти нельзя. Жители Лянгасово жалуются на качество уборки тротуаров. Люди вынуждены ходить по дорогам, рискуя попасть под колёса автомобилей.Каждый день на уроки в школу №73 дети идут по проезжей части. Там, где когда-то был тротуар - кучи снега. Их сгребает трактор, расчищая проезжую часть. Ситуация с безопасностью детей всерьез волнует учителей. Тем более, что отсутствие тротуаров уже привело к авариям с участием пешеходов.Проблемы есть не только у школы на улице Ленина. Плохо очищенные тротуары - беда всего посёлка.Как нам ответили в городской администрации, тротуары в Лянгасово по многим улицам просто отсутствуют. Они давно разрушились, и расчищать их не планируется, поскольку для этого сначала нужно тротуары заново построить, что возможно только летом. В ближайшее время сотрудники Дирекции дорожного хозяйства г. Кирова проинспектируют участок дороги у средней школы № 73 и если там есть возможность очистить пешеходную зону от снега - эта работа незамедлительно будет выполнена.