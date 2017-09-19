На перекрестке улиц Некрасова и Попова проводятся земляные работы
Это временные трудности. Земляные работы на перекрестке улиц Попова и Некрасова ведутся прямо на автобусной остановке. Обходить ограждение приходится по узкой тропинке. Меры безопасности соблюдены.
ОЛЕГ ШУБИН, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА СОДЕРЖАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПО ЛЕНИНСКОМУ РАЙОНУ АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«Место раскопки и проведения земляных работ. Должны быть огорожены по периметру. В ночное время, если раскопка производится на дороге, либо на проезжей части обязательно должно быть искусственное освещение. Так же должны быть предусмотрены необходимые меры по предотвращению каких-либо несчастных случаев».
Такие ситуации удается избежать не всегда. Неделю назад на противоположной стороне улицы пострадал человек.
АРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Недавно на этом месте произошел несчастный случай. Слабовидящий местный житель не заметил ограждение. Сбил его и упал в яму. Из нее он выбрался самостоятельно. От помощи медиков отказался. Отделался легкими ушибами».
На место ЧП прибыли специалисты, чтобы выяснить все детали. Выяснилось, что меры безопасности и правила благоустройства были соблюдены.
ОЛЕГ ШУБИН, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА СОДЕРЖАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПО ЛЕНИНСКОМУ РАЙОНУ АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«Подрядчику мы обращались. Вызывали его точно так же на место. Осматривали в присутствии подрядчика данное место раскопки. Нарушение, согласно правил внешнего благоустройства выявлено».
За нарушение правил при раскопках подрядчику грозит штраф, до двухсот тысяч рублей. В прошлом году за нарушения такому наказанию подверглись четыре организации.
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