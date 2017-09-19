На перекрестке улиц Некрасова и Попова проводятся земляные работы

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Раскопки продолжаются. На перекрестке улиц Некрасова и Попова сейчас идут земляные работы. Недавно на этом месте произошел несчастный случай. В яму упал человек. Как должно быть огорожено опасное место?Это временные трудности. Земляные работы на перекрестке улиц Попова и Некрасова ведутся прямо на автобусной остановке. Обходить ограждение приходится по узкой тропинке. Меры безопасности соблюдены.Такие ситуации удается избежать не всегда. Неделю назад на противоположной стороне улицы пострадал человек.На место ЧП прибыли специалисты, чтобы выяснить все детали. Выяснилось, что меры безопасности и правила благоустройства были соблюдены.За нарушение правил при раскопках подрядчику грозит штраф, до двухсот тысяч рублей. В прошлом году за нарушения такому наказанию подверглись четыре организации.