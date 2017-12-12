В администрации города подвели очередные итоги очистки улиц
Коммунальщики рапортуют об успехах. В день вывозится по 8-9 тысяч кубометров снега. Дороги чистые, даже всегда строгий глава администрации Кирова Илья Шульгин отметил успехи подрядчиков.
ИЛЬЯ ШУЛЬГИН, ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«Город у нас прибран удовлетворительно. На сегодняшний день, которые неделю назад мы объезжали, удалось с ними справиться».
Дороги почищены, а вот снег остается на обочинах. Всю прошлую неделю наша съемочная группа следила за очисткой улиц. Володарского - одна из проблемных.
АРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Движение на этом участке улицы Володарского плотное, а проезжая часть заужена. Автомобили не могут друг с другом разъехаться. В час пик здесь образуется большая пробка».
Сугробы, большое количество припаркованных автомобилей. В некоторых местах улицы Володарского для движения остается только одна полоса. Еще один проблемный адрес - Красноармейская. Снег здесь чистят, но не вывозят. В одном из дворов скопилась целая гора.
ИЛЬЯ ШУЛЬГИН, ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«Могу сказать, что столичные гости говорят, что у нас гораздо чище, чем в Москве».
Тем временем Киров готовится отметить 23-е февраля. В этот день запланированы шествия, праздничные мероприятия. Синоптики обещают, что небольшой снег будет идти всю неделю.
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