В администрации города подвели очередные итоги очистки улиц

Поделиться новостью:

Всю прошлую неделю наши корреспонденты следили за уборкой снега в Кирове. И нашли немало проблемных мест, как в центре города, так и на его окраинах. Итоги работы коммунальщиков подвели и в администрации.Коммунальщики рапортуют об успехах. В день вывозится по 8-9 тысяч кубометров снега. Дороги чистые, даже всегда строгий глава администрации Кирова Илья Шульгин отметил успехи подрядчиков.Дороги почищены, а вот снег остается на обочинах. Всю прошлую неделю наша съемочная группа следила за очисткой улиц. Володарского - одна из проблемных.Сугробы, большое количество припаркованных автомобилей. В некоторых местах улицы Володарского для движения остается только одна полоса. Еще один проблемный адрес - Красноармейская. Снег здесь чистят, но не вывозят. В одном из дворов скопилась целая гора.Тем временем Киров готовится отметить 23-е февраля. В этот день запланированы шествия, праздничные мероприятия. Синоптики обещают, что небольшой снег будет идти всю неделю.