В Вересниках водоснабжение восстановят полностью в течение дня.

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Ситуация с отключением холодного водоснабжения в микрорайонах КМДК и Вересники обсуждалась на оперативном совещании в администрации г. Кирова.

На 20 февраля были запланированы работы по подключению к сети холодного водоснабжения строящегося легкоатлетического манежа. Предполагалось, что от водоснабжения отключат 10 домов. Об этом ККС проинформировала управляющие компании и организации микрорайона.

Но фактически без воды остались 35 домов. Подвоз воды к домам был организован лишь после многочисленных телефонных обращений жителей.

После завершения работ холодное водоснабжение включили 21 февраля в 2 часа ночи. Без воды пока остаются два дома: пер. Крайний 15 и ул. Лесозаводская 18.

ККС планирует восстановить холодное водоснабжение указанных домов в течение 22 февраля. Выяснилось, что отсутствие воды в этих домах связано с замерзанием трубопроводов в подвалах: трубы не были утеплены к зимнему периоду.