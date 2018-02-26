В Кирове работу подрядчиков оценивают представители администрации и дирекции дорожного хозяйства

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«Мы постоянно об этом говорим подрядчикам и требуем с них - это, так называемые треугольники безопасности и подходы к пешеходным переходам. В данной ситуации, чем это важно. Водители и пешеходы - участники дорожного движения. И водитель должен быть уверен, что он увидит пешехода».

«Снег, прежде всего, вывозится из общественно значимых мест. Стоит отойти от центрального рынка буквально 50-т метров и снова сугробы в половину человеческого роста. Рассчитывать, что такие сугробы исчезнут до конца зимы - не стоит».

Общественные места без сугробов. В Кирове вывозят снег в людных местах. Работу подрядчиков оценивают представители администрации В Кирове работу подрядчиков оценивают представители администрации.Оживленный перекресток возле Центрального рынка. Сегодня здесь трудятся несколько дворников, да еще и трактор. Пересечение улиц Пролетарской и Свободы, требует ухода. Нужно вывезти все сугробы.Такое же внимание уделяется остановкам общественного транспорта и другим важным местам. Судя по ситуации на многих городских улицах, этих самых "важных мест", не так уж и много.И подобных мест в областном центре - множество. Представители дирекции дорожного хозяйства отмечают, что требуют от подрядчиков исполнения своих обязательств. Однако сугробы на обочинах от этого меньше не становятся.