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Новости / ЖКХ

Программа переселения граждан из ветхого и аварийного жилья в Омутнинске

Вчера, 15:03 | Просмотров: 131 | Автор: Михаил Конышев | Версия для печати
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В этом году в Омутнинске вновь заработала программа переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Планируется построить два жилых дома и переселить более ста двадцати человек.

В октябре прошлого года наша съемочная группа выезжала в Омутнинск и рассказывала о жителях дома на улице Кирпичный завод. Барак был построен в 1973 году, раньше здесь жили 8 семей, теперь осталось 3. В крайних квартирах обвалился потолок, и стены упали. Старожилы рассказывали, что дом обещали расселить еще в 1986 году.

Программа переселения граждан из ветхого и аварийного жилья в Омутнинске ВЛАДИМИР ПОПОВ, ЖИТЕЛЬ АВАРИЙНОГО ДОМА:
«31 год мы улучшения уже ждем. Ночью потолок упал, жена больше сюда не заходит. Зиму скитаться будем, а мы пенсионеры».
 
 
 
Программа переселения граждан из ветхого и аварийного жилья в Омутнинске СВЕТЛАНА СИМОНОВА, ЖИТЕЛЬНИЦА АВАРИЙНОГО ДОМА:
«Мы боимся, уже не знаем, проживем ли зиму. Все плохо потолки провисли. Просто жить невозможно. У меня ребенку 14 лет, как зиму будем жить, не знаю».
 
С этого года в Омутнинске вновь заработала программа переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Уже есть подтверждение о выделении более 62-х миллионов рублей на эти цели.

Программа переселения граждан из ветхого и аварийного жилья в Омутнинске ИГОРЬ ШАТАЛОВ, ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ОМУТНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ:
«По этой программе планируется переселить 121 гражданина, 55 жилых помещений общей площадью 1800 квадратных метров. Планируется для этого построить два трехэтажных дома. Сейчас ведется большая работа по выделению земельных участков».

Стоит отметить, что жители дома по улице Кирипичный завод наконец-то попадут в программу переселения. На сегодняшний день администрацией Омутнинска ведется работа по подготовке проектно-сметной документации и утверждению проекта строительства домов.

ИГОРЬ ШАТАЛОВ, ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ОМУТНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ:
«Переселение граждан в новые дома. Вот этот путь мы считаем наиболее перспективным. Он позволит в дальнейшем развивать город Омутнинск и позволит строить новые жилые площади для развития города».

В возобновленную программу в этом году попадают 14 домов. В ближайшее время с жильцами будут проводиться собрания, на которых им сообщат всю информацию о переселении.


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