Программа переселения граждан из ветхого и аварийного жилья в Омутнинске

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В этом году в Омутнинске вновь заработала программа переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Планируется построить два жилых дома и переселить более ста двадцати человек.В октябре прошлого года наша съемочная группа выезжала в Омутнинск и рассказывала о жителях дома на улице Кирпичный завод. Барак был построен в 1973 году, раньше здесь жили 8 семей, теперь осталось 3. В крайних квартирах обвалился потолок, и стены упали. Старожилы рассказывали, что дом обещали расселить еще в 1986 году.С этого года в Омутнинске вновь заработала программа переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Уже есть подтверждение о выделении более 62-х миллионов рублей на эти цели.Стоит отметить, что жители дома по улице Кирипичный завод наконец-то попадут в программу переселения. На сегодняшний день администрацией Омутнинска ведется работа по подготовке проектно-сметной документации и утверждению проекта строительства домов.В возобновленную программу в этом году попадают 14 домов. В ближайшее время с жильцами будут проводиться собрания, на которых им сообщат всю информацию о переселении.