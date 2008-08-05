Бытовые проблемы в поселке Песковка Омутнинского района

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«Давалась как временное жилье. Через пять месяцев мне собирались дать благоустроенное жилье сыну, уже исполнилось 16 лет, и до сих пор ничего нет».

«У нас освобождается квартира на Котчихе. На третьем этаже, в трехэтажном доме. Проверив эту квартиру, мне бросилось в глаза, что там установлены пластиковые окна. Мне понравилось, что там тепло было».

«Я запросил у песковских коммунальщиков, жалоб нет, температурный режим соблюдается. По мере возможности была установлена раковина, смеситель. Электроплиту. Этого ничего там не было».

К нам в редакцию обратилась жительница поселка Песковка Омутнинского района. Ей, как малоимущей, предоставили муниципальное жилье, однако, с ее слов, условия там оказались не подходящими для проживания с двумя детьми.Анастасия Махнева в настоящее время живет в поселке Песковка в крохотной комнате с печным отоплением. Благ цивилизации никаких, а у молодой женщины на руках двое детей. Эту комнату она получала как временное жилье, но проживание в ней затянулось.В прошлом году женщина собрала необходимые документы. Ее признали малоимущей и поставили в очередь на получение муниципального жилья и даже подобрали двухкомнатную благоустроенную квартиру, но находится она в поселке Котчиха. Это в десяти километрах от Песковки.Ситуация с жильем Анастасии Махневой вроде бы начала исправляться. Женщина заключила договор муниципального найма, и даже какое-то время прожила в квартире. Но в конце прошлого года администрация Песковки получила заявление об отказе от предоставленного жилья.Наша съемочная группа решила выехать в Котчиху и посмотреть на муниципальную квартиру. Конечно, в ней нужно провести ремонт, и тогда она будет более приглядной для проживания. В квартире тепло, раздельный санузел, есть возможность установить водонагреватель. Правда, и платить за такое жилье придется около пяти тысяч рублей. Конечно, выбор места проживания останется за Анастасией, а пока ей предстоит придти в администрацию Песковки на жилищную комиссию. Заявление об отказе от муниципального жилья будет рассмотрено в установленном порядке.