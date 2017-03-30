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Новости / ЖКХ

Жители Радужного о благоустройстве своего микрорайона

Вчера, 15:14 | Просмотров: 116 | Автор: Альбина Самигуллина | Версия для печати
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Сегодня кировчане могут высказать свое мнение о дизайн-проектах общественных территорий, которые предстоит благоустроить в ближайшее время в рамках программы "Формирование комфортной городской среды". Что предлагают создать жители Радужного в своем микрорайоне?

Жители Радужного предлагают создать спортивную площадку на улице Заводской, а также благоустроить парк рядом с ней.

Жители Радужного о благоустройстве своего микрорайонаНАДЕЖДА ШАБАЛИНА, ДЕПУТАТ КИРОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ:
«У нас единственный объект спортивный - это лыжня. Лыжня работает только зимой, поэтому нам необходимо, чтобы на территории микрорайона Радужный появился спортивный объект, спортивная площадка, спортивные тренажеры для того, чтобы мы, жители Радужного, гости микрорайона Радужный могли заниматься спортом, физической культурой».

Проект, разработанный общественным советом, предполагает полное обустройство территории, которая сейчас пустует.

Жители Радужного о благоустройстве своего микрорайонаМИХАИЛ ЦЕЛОУСОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА МИКРОРАЙОНА РАДУЖНЫЙ:
«Два года назад мы решили, что здесь должна быть комплексная игровая спортивная площадка - она является центром нашего проекта. Жители смогут играть и в футбол, и в волейбол, и в баскетбол. Кроме того, будет выделена детская зона и зона отдыха».
 
Уже созданный здесь Мишкин парк пользуется большим спросом у местных жителей, поэтому развитие этой территории позволит использовать её в полном объеме.

Жители Радужного о благоустройстве своего микрорайонаСАФРОНОВА АННА, ДЕПУТАТ КИРОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ:
«Теперь нам нужно это место окультурить - Мишкин парк и спортивную площадку на Заводской 1 соединить через вот через этот парк, чтобы было единое место отдыха и спорта. Комплекс чтобы получился целый. В принципе, здесь место замечательное. Мечта сделать из него конфетку».
 
Жители ждут всех этих изменений. Всем хочется, чтобы место, где они живут, было цивилизованным и благоустроенным.

Жители Радужного о благоустройстве своего микрорайонаНАДЕЖДА КРУТИХИНА, ЖИТЕЛЬНИЦА МИКРОРАЙОНА РАДУЖНЫЙ:
«Мы даже готовы выйти на субботники, мы будем помогать, так что очень просим поддержать. Место пустует уже давно, зарастает борщевиком. И согласитесь, это не дело».

Теперь воплощение задуманного зависит от активности кировчан. 18 марта в Кирове пройдет рейтинговое голосование в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды". Принять участие в нем могут все кировчане, начиная с 14 лет. А уже сегодня познакомиться с проектами благоустройства общественных территорий можно на сайте администрации города.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

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