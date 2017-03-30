Жители Радужного о благоустройстве своего микрорайона

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Сегодня кировчане могут высказать свое мнение о дизайн-проектах общественных территорий, которые предстоит благоустроить в ближайшее время в рамках программы "Формирование комфортной городской среды". Что предлагают создать жители Радужного в своем микрорайоне?Жители Радужного предлагают создать спортивную площадку на улице Заводской, а также благоустроить парк рядом с ней.Проект, разработанный общественным советом, предполагает полное обустройство территории, которая сейчас пустует.Уже созданный здесь Мишкин парк пользуется большим спросом у местных жителей, поэтому развитие этой территории позволит использовать её в полном объеме.Жители ждут всех этих изменений. Всем хочется, чтобы место, где они живут, было цивилизованным и благоустроенным.Теперь воплощение задуманного зависит от активности кировчан. 18 марта в Кирове пройдет рейтинговое голосование в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды". Принять участие в нем могут все кировчане, начиная с 14 лет. А уже сегодня познакомиться с проектами благоустройства общественных территорий можно на сайте администрации города.